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PSG, Kvaratskhelia'nın Sağ Dizindeki Ön Çapraz Bağın Koptuğunu Açıkladı

PSG, Kvaratskhelia'nın Sağ Dizindeki Ön Çapraz Bağın Koptuğunu Açıkladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
21.10.2026 - 17:23
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Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta oyundan çıkan Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığının ayrıntılarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre Gürcü kanat oyuncusunun sağ dizindeki ön çapraz bağ koptu. Yapılan tıbbi tetkiklerle kesinleşen teşhisin ardından oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek. Kvaratskhelia'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair kulüp bir tarih vermedi. Sezonun kalanını kaçıracak olan yıldız oyuncu üç ay sonraki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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İkinci yarıda oyundan alınmıştı

İkinci yarıda oyundan alınmıştı

PSG'nin Barcelona'yı 4-2 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında yerde kalan Kvaratskhelia, oyuna devam edemedi ve yerini yedek bir oyuncuya bıraktı. İlk değerlendirmelerde çapraz bağ şüphesi doğdu, yapılan incelemeler bu şüpheyi doğruladı.

Kulüp, sağ diz ön çapraz bağındaki kopmanın ardından oyuncunun cerrahi müdahale geçireceğini duyurdu. Ameliyat tarihi ve dönüş süresine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Gürcü yıldız, Ocak 2025'te Napoli'den PSG'ye katılmıştı.

Maçın bedeli Kvaratskhelia ile sınırlı kalmadı. Ousmane Dembélé sol uyluk, Marquinhos ise sağ uyluk kasından sakatlandı. İki oyuncunun da önümüzdeki haftalarda tedavi göreceği açıklandı.

PSG, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında ağırlayacak

PSG, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında ağırlayacak

Galatasaray ile PSG, lig aşamasının sekizinci ve son haftasında Paris'te karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların rakibi Barcelona'yı yenen Fransız ekibi, bu eşleşmeye kadar kadrosundaki sakatlıklarla uğraşacak.

Kvaratskhelia'nın ameliyat sürecinin ve rehabilitasyonun nasıl ilerleyeceği, kulübün önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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