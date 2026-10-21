PSG, Kvaratskhelia'nın Sağ Dizindeki Ön Çapraz Bağın Koptuğunu Açıkladı

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta oyundan çıkan Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığının ayrıntılarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre Gürcü kanat oyuncusunun sağ dizindeki ön çapraz bağ koptu. Yapılan tıbbi tetkiklerle kesinleşen teşhisin ardından oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek. Kvaratskhelia'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair kulüp bir tarih vermedi. Sezonun kalanını kaçıracak olan yıldız oyuncu üç ay sonraki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.