Post-it'lerle Kaplanmış Gibi Görünen Kırmızı Elbisesiyle Poz Veren Bakır Saçlı Hadise Dikkat Çekti
Post-it'lerle Kaplanmış Gibi Görünen Kırmızı Elbisesiyle Poz Veren Bakır Saçlı Hadise Dikkat Çekti
'Esas Oğlan' dizisiyle ekranlarda çıkışını yapan Hadise son zamanlardaki imaj değişikliği ile adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ile büyük eleştiriler alan Hadise geçtiğimiz gün sessizliğini bozmuştu. Şu sıralar tüm dikkatleri üzerine çeken isim bu sefer de son yaptığı paylaşımla ilgi çekti. Kırmızılara bürünen Hadise 'post-it'i andıran kıyafetiyle kısa sürede dikkat çekti. Gelin birlikte bakalım...
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Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğunu izlediğimiz Hadise aktörlük yetenekleriyle kısa sürede büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
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Dizinin galasına yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını bakıra boyayarak katılan Hadise kimilerinin alışmakta zorlandığı imajıyla tüm ilgiyi kendisine çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Hadise'nin elbisesi ilgi odağı oldu.
Ünlü ismin kırmızı post-it'leri andıran kıyafeti ve pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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