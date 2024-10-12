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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Zanlısı Yunus Emre Geçti Erzincan'daki Cezaevine Nakledildi

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Zanlısı Yunus Emre Geçti Erzincan'daki Cezaevine Nakledildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.10.2024 - 20:41

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi.

Tutuklandıktan sonra cezaevine hayvan taşıma aracına koyularak çöp torbası giydirilmiş şekilde nakledilen Yunus Emre Geçti'nin bu nakilde de eşyalarını siyah çöp torbasında elinde taşıması dikkatlerden kaçmadı.

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Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu.

Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu.

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.

İşte nakil görüntüleri...

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