PlayStation 5'in Toplamda Kaç Adet Sattığı Ortaya Çıktı

Sony tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk mali çeyrek raporuna göre nispeten daha az hareketli geçen bu dönemde 2,4 milyon ünite PlayStation 5 satılmış. Bunun yanında konsolun piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana ise 61,7 milyon ünite PlayStation 5 satılmış.