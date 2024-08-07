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PlayStation 5'in Toplamda Kaç Adet Sattığı Ortaya Çıktı

PlayStation 5'in Toplamda Kaç Adet Sattığı Ortaya Çıktı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 14:25

Sony PlayStation 5'in çıkışından bu yana kaç milyon adet sattığını paylaştı. Satışlar düşüşe geçmiş olsa da PlauyStation 5 sergilediği başarılı grafikle Sony'de yüzleri güldürüyor.

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PlayStation 5 2020 yılının sonlarında oyuncularla buluşmuştu.

PlayStation 5 2020 yılının sonlarında oyuncularla buluşmuştu.

Dokuzuncu nesil konsolların şüphesiz en iddialılarından olan PlayStation 5 teknik detayları ile övgü toplasa da 'konsol sattıran' oyun eksikliği kullanıcıların en büyük eleştirilerinden olmuştu.

PlayStation 5 çıkışından bu yana 61 milyon üniteden fazla satmış.

PlayStation 5 çıkışından bu yana 61 milyon üniteden fazla satmış.

Sony tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk mali çeyrek raporuna göre nispeten daha az hareketli geçen bu dönemde 2,4 milyon ünite PlayStation 5 satılmış. Bunun yanında konsolun piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana ise 61,7 milyon ünite PlayStation 5 satılmış.

Tüm bunlara karşın PlayStation 5 satışları geçtiğimiz döneme göre beklendiği üzere düşüşe geçmiş durumda.

Tüm bunlara karşın PlayStation 5 satışları geçtiğimiz döneme göre beklendiği üzere düşüşe geçmiş durumda.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,3 milyon adet satışa ulaşan PlayStation 5 bu yılın ilk finansal çeyreğinde ise 2,4 milyon satış adedine gerilemiş durumda. Bunun yanında donanım satışlarının da bu durumdan etkilendiği aktarılanlar arasında.

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