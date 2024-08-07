PlayStation 5'in Toplamda Kaç Adet Sattığı Ortaya Çıktı
PlayStation 5'in Toplamda Kaç Adet Sattığı Ortaya Çıktı
Sony PlayStation 5'in çıkışından bu yana kaç milyon adet sattığını paylaştı. Satışlar düşüşe geçmiş olsa da PlauyStation 5 sergilediği başarılı grafikle Sony'de yüzleri güldürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation 5 2020 yılının sonlarında oyuncularla buluşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation 5 çıkışından bu yana 61 milyon üniteden fazla satmış.
Tüm bunlara karşın PlayStation 5 satışları geçtiğimiz döneme göre beklendiği üzere düşüşe geçmiş durumda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın