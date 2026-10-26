Plastik Kaplardaki Yağ Kabusunu Bitiren Yöntem: 1 Dakika Çalkalamak Yetiyor

Kabın yaklaşık üçte biri ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanıyla dolduruluyor. Ardından bir yaprak kağıt havlu birkaç parçaya yırtılıp kabın içine atılıyor ve kapak sıkıca kapatılıyor.

Kap, her yöne doğru en az bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalanıyor. Kenarlarda hâlâ yağ izi görülürse çalkalamaya devam ediliyor, son olarak kap ılık suyla durulanıyor.