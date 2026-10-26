Plastik Kaplardaki Yağ Kabusunu Bitiren Yöntem: 1 Dakika Çalkalamak Yetiyor
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Yöntem için bulaşık deterjanı, ılık su ve bir yaprak kağıt havlu yeterli.
Kağıt havlu, çalkalama sırasında yağı ve yemek artıklarını üzerine topluyor.
Doğru deterjanı ve doğru su sıcaklığını seçmek sonucu değiştiriyor.
Eski ve inatçı lekeler için karbonatlı suda bekletmek işe yarayabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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