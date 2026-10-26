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Plastik Kaplardaki Yağ Kabusunu Bitiren Yöntem: 1 Dakika Çalkalamak Yetiyor

Plastik Kaplardaki Yağ Kabusunu Bitiren Yöntem: 1 Dakika Çalkalamak Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:28
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Soslu ya da yağlı yemeklerden sonra plastik saklama kaplarında kalan yağ tabakası, süngerle ovalansa da kolay kolay çıkmıyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bir yöntem, bu işi bir dakikalık çalkalamayla çözüyor.

Gelin nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

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Yöntem için bulaşık deterjanı, ılık su ve bir yaprak kağıt havlu yeterli.

Yöntem için bulaşık deterjanı, ılık su ve bir yaprak kağıt havlu yeterli.

Kabın yaklaşık üçte biri ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanıyla dolduruluyor. Ardından bir yaprak kağıt havlu birkaç parçaya yırtılıp kabın içine atılıyor ve kapak sıkıca kapatılıyor.

Kap, her yöne doğru en az bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalanıyor. Kenarlarda hâlâ yağ izi görülürse çalkalamaya devam ediliyor, son olarak kap ılık suyla durulanıyor.

Kağıt havlu, çalkalama sırasında yağı ve yemek artıklarını üzerine topluyor.

Kağıt havlu, çalkalama sırasında yağı ve yemek artıklarını üzerine topluyor.

Yağ ve kalıntılar kağıt havluya emildiği için kap temiz kalıyor. Yöntemi TikTok'ta Adi Kempler adlı kullanıcı paylaştı ve video 4 milyon kez izlendi.

Yöntemi deneyenler, zeytinyağıyla yağlanan bir kabın 50 saniyelik çalkalamanın ardından tertemiz olduğunu gördü. Aynı kabı süngerle yıkamak hem uzun sürdü hem de yüzeyde hafif bir yağlılık bıraktı.

Doğru deterjanı ve doğru su sıcaklığını seçmek sonucu değiştiriyor.

Doğru deterjanı ve doğru su sıcaklığını seçmek sonucu değiştiriyor.

El sabunu yağı çözmekte yetersiz kalıyor, bu iş için yağ çözmeye yönelik bir bulaşık deterjanı kullanmak gerekiyor. Soğuk su lekeleri çıkarmakta genellikle işe yaramıyor, çok sıcak ya da kaynar su ise plastiğin şeklini bozabiliyor.

Kapları kullandıktan hemen sonra temizlemek de yağın ve lekelerin yerleşmesini önlüyor.

Eski ve inatçı lekeler için karbonatlı suda bekletmek işe yarayabiliyor.

Eski ve inatçı lekeler için karbonatlı suda bekletmek işe yarayabiliyor.

Uzun süredir lekeli duran kaplar, karbonatlı suda bir saat ya da bütün gece bekletildikten sonra aynı yöntemle yeniden temizlenebiliyor. Kaba önce seyreltilmiş sirke püskürtüp bekletmek de bir seçenek, ancak sirkenin kokusu kolay gitmeyebiliyor.

Yağ tabakası hâlâ çıkmıyorsa ya da kapta çatlama veya şekil bozukluğu görülüyorsa kabı yenilemenin zamanı gelmiş demektir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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