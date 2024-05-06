Piyasalara Nefes Aldıran S&P'nin Türkiye'nin Kredi Notunu Artırmasına Ekonomistler Ne Dedi?
Piyasalara Nefes Aldıran S&P'nin Türkiye'nin Kredi Notunu Artırmasına Ekonomistler Ne Dedi?
Piyasalar geçen hafta büyük bir merakla S&P'nin Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini bekliyordu. Cum gece yarısı gelen kredi notu artırımı, piyasalara nefes aldırdı.
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Standard and Poors, geçen cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Uzun süredir göstergelerdeki iyileşmeye yönelik beklenen not artışlarında Fitch'ten sonra S&P'nin artışı piyasalara nefes aldırdı.
Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarına göre not tablosu da bu şekilde.
Uzmanlar da not artırımına yönelik yorumlarını yazdı.
Temmuz ayında yapılacak Moody's değerlendirmesine de gözler çevrilirken,
Olumlu bir gelişme olan not artırımına yönelik değerlendirmeler de olumlu oldu.
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İşte yorumlardan bazıları.
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