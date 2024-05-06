Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Piyasalara Nefes Aldıran S&P'nin Türkiye'nin Kredi Notunu Artırmasına Ekonomistler Ne Dedi?

Piyasalara Nefes Aldıran S&P'nin Türkiye'nin Kredi Notunu Artırmasına Ekonomistler Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 10:35

Piyasalar geçen hafta büyük bir merakla S&P'nin Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini bekliyordu. Cum gece yarısı gelen kredi notu artırımı, piyasalara nefes aldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Standard and Poors, geçen cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Uzun süredir göstergelerdeki iyileşmeye yönelik beklenen not artışlarında Fitch'ten sonra S&P'nin artışı piyasalara nefes aldırdı.

Standard and Poors, geçen cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Uzun süredir göstergelerdeki iyileşmeye yönelik beklenen not artışlarında Fitch'ten sonra S&P'nin artışı piyasalara nefes aldırdı.

Not artırımının detayları burada.

Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarına göre not tablosu da bu şekilde.

Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarına göre not tablosu da bu şekilde.

S&P'nin not artırımı açılışta Borsa'ya olumlu yansırken, beklentilerin bitmesi de işlemlerin başlangıcında dalgalanmaya neden oldu. Dolar/TL de haftaya gerileyerek başladı.

Uzmanlar da not artırımına yönelik yorumlarını yazdı.

Uzmanlar da not artırımına yönelik yorumlarını yazdı.
twitter.com

Temmuz ayında yapılacak Moody's değerlendirmesine de gözler çevrilirken,

Temmuz ayında yapılacak Moody's değerlendirmesine de gözler çevrilirken,
twitter.com

Olumlu bir gelişme olan not artırımına yönelik değerlendirmeler de olumlu oldu.

Olumlu bir gelişme olan not artırımına yönelik değerlendirmeler de olumlu oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte yorumlardan bazıları.

İşte yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın