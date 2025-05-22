Pfingsten Bayramı Nedir, Ne Zaman Kutlanır? Hristiyan Kültürü İçin Önemi Ne?

Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Pfingsten Bayramı ise 8 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu iki bayramın peş peşe gelmesi, özellikle Almanya ve Avrupa'daki Türk vatandaşları için uzun bir tatil dönemi anlamına geliyor. Bu durumun Antalya gibi turistik bölgelerde otel doluluklarının %100'e ulaşmasına neden olacağı düşünülüyor . Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu birleşimin Avrupa'dan gelen turistler ve Almanya'dan gelen gurbetçiler için büyük bir tatil fırsatı sunduğunu belirtiyor.

Fakat Kurban Bayramı'nın uzatılması şu an için gündem konusu değil.