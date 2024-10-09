Peugeot Fiyat Listesi Ekim 2024: Peugeot 208, 308, 408 ve 508 Güncel Fiyatlar

Fransız otomobil devi Peugeot, Ekim ayı itibarıyla fiyat listelerini güncelledi. 208 modelinin fiyatı, Eylül'de 1 milyon 324 bin 500 liradan listelenmişti. Ekim ayında ise 208 modelinde fiyat değişikliği olmadı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.