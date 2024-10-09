Opel Fiyat Listesi Ekim 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Eylül ayı itibariyle 1 milyon üzerinde bir fiyatla listelenmişti. Ekim ayınca Corsa, bir milyonun üzerindeki fiyatını korudu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.