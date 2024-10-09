Görüş Bildir
Haberler
Finans
Opel Fiyat Listesi Ekim 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Ekim 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
09.10.2024 - 13:28

Birçok otomotiv markası Ekim ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Pek çok markanın güncel fiyat listesi merak konusu olurken Alman otomotiv üreticisi Opel Ekim 2024 fiyatlarını güncelledi. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? 

İşte Opel Ekim 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa,  Eylül ayı itibariyle 1 milyon üzerinde bir fiyatla listelenmişti. Ekim ayınca Corsa, bir milyonun üzerindeki fiyatını korudu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ekim 2024

Opel Corsa fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.075.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.391.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Ekim 2024

Opel Astra fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.664.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.767.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ekim 2024

Opel Mokka fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.620.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.746.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.936.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.600.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Ekim 2024

Opel Crossland fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.099.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.434.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Opel Grandland fiyat listesi Ekim 2024

Opel Grandland fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın