Pes Dedirten Görüntü: Etleri Marketin Müşteri Arabasıyla Taşımışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde kırmızı etten süte, peynirden sucuğa kadar birçok ürende yapılan sahtekarlıklık ifşa edilmişti. Ankara’daki bir marketin hijyen koşullarını hiçe sayan nakliyatı ise “pes” dedirtti. Markete satılacak kırmızı etlerin, marketin müşterileri için tahsis ettiği araçla taşındığı ortaya çıktı. Bakanlık görüntüler sonrasında soruşturma başlattı.

Kaynak: Gıda Ajansı