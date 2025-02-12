Pes Dedirten Görüntü: Etleri Marketin Müşteri Arabasıyla Taşımışlar
Pes Dedirten Görüntü: Etleri Marketin Müşteri Arabasıyla Taşımışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde kırmızı etten süte, peynirden sucuğa kadar birçok ürende yapılan sahtekarlıklık ifşa edilmişti. Ankara’daki bir marketin hijyen koşullarını hiçe sayan nakliyatı ise “pes” dedirtti. Markete satılacak kırmızı etlerin, marketin müşterileri için tahsis ettiği araçla taşındığı ortaya çıktı. Bakanlık görüntüler sonrasında soruşturma başlattı.
Kaynak: Gıda Ajansı
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Bakanlık, geçtiğimiz yılın Nisan ayından beri yayınladığı ifşa listeleriyle ürünlerde taklit ve tağşiş yapan ürünleri paylaşıyor.
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Bakanlığın listesine göre domuz, at, eşek gibi hayvanların etlerinin vatandaşlara yedirildiği ortaya çıkmıştı.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Yunus Marketleri’nin ise hijyen koşullarını hiçe sayan nakliyatı büyük tepki çekti. Etlerin, markete müşteriler için tahsis edilen araçla taşındığı ortaya çıktı.
Gıda Ajansı tarafından paylaşılan görüntüler sonrasında bakanlık marketle ilgili soruşturma başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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