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Pelin Akil Kimdir? Pelin Akil Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Evli mi? Kaç Çocuğu Var?

Pelin Akil Kimdir? Pelin Akil Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Evli mi? Kaç Çocuğu Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2025 - 22:35

Hem ekranların sevilen yüzü hem de sosyal medyada ilgiyle takip edilen bir anne: Pelin Akil. Peki, Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Anıl Altan’la evliliği nasıl başladı, nasıl boşanma aşamasına geldi? Hangi dizilerde oynadı, hangi filmlerle beyazperdede yer aldı? Eğitiminden karakterine, annelikten oyunculuğa uzanan yolculuğunda öne çıkan açıklamaları ve güncel projeleriyle dikkat çeken Pelin Akil hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar bu içerikte!

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Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil, oyunculuk kariyerine müzikal sahnelerinde adım attıktan sonra televizyon dizileriyle geniş kitlelere ulaştı. 'Arka Sıradakiler' dizisindeki Zehra rolüyle tanındı ve ardından dramdan komediye uzanan birçok yapımda yer aldı. Hem tiyatro hem ekran projelerinde aktif olan Akil, enerjik duruşu ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. 

Aynı zamanda reklam filmleri ve sosyal medya içerikleriyle de popülerliğini pekiştirdi. Ekran önündeki başarısının yanı sıra anne kimliğiyle de sık sık gündeme gelen Akil, son yıllarda özellikle aile yaşantısı ve influencer yönüyle de konuşuluyor.

Pelin Akil Kaç Yaşında?

Pelin Akil Kaç Yaşında?

Pelin Akil, 1986 doğumlu olup 2025 yılı itibariyle 39 yaşındadır. Boyu yaklaşık 1.72 metre, kilosu ise 55 ila 58 arasında değişmektedir. Koç burcudur.

Pelin Akil Aslen Nereli?

Pelin Akil Aslen Nereli?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuş olup, aslen İstanbulludur. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak kökenlidir.

Eğitim hayatına İstanbul’da başlamış, Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde Müzikal Tiyatro, Anadolu ya da Yeditepe Üniversitesi’nde de Tiyatro eğitimi almış; tiyatro kökeniyle kamera önü dünyasına adım atmıştır.

Pelin Akil'in Kariyer Başlangıcı

Pelin Akil'in Kariyer Başlangıcı

Pelin Akil’in sahneyle tanışması müzikal tiyatrolarla olmuş, henüz öğrenciyken “Rent” ve “Marameo” gibi yapımlarda sahne almıştır. 

Ancak televizyon izleyicisinin onu ilk kez geniş çapta tanıdığı yapım, 2007 yılında başlayan ve uzun soluklu bir gençlik dizisi olan “Arka Sıradakiler” olmuştur. Dizide canlandırdığı Zehra karakteriyle kısa sürede dikkat çekmiş, hem oyunculuğu hem de sahnedeki doğallığıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. 

Bu çıkış, kariyerinde bir dönüm noktası olmuş; onu hem dizi hem sinema sektöründe aranan bir oyuncu haline getirmiştir. Özellikle genç yaşta üstlendiği bu dramatik rol, sonraki yıllarda komediden aksiyona birçok farklı türde projede yer almasının da önünü açmıştır.

Pelin Akil'in Özel Hayatı

Pelin Akil'in Özel Hayatı

Pelin Akil, oyuncu Anıl Altan’la 2010’ların başında tanışmış, ilişkileri zamanla dostluktan aşka evrilmiştir. Kamera arkasında başlayan bu yakınlık, 2016 yılında nikâh masasına taşınmış ve çift, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri haline gelmiştir. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak aile hayatlarını büyütmüşlerdir. Sosyal medyada sıkça paylaştıkları neşeli videolar ve uyumlarıyla örnek çift olarak anılmışlardır. 

Ancak 2025 yılı itibarıyla ilişkilerinde çatlaklar oluşmuş, Pelin Akil yaptığı açıklamada “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek boşanma sürecini doğrulamıştır. İddialara göre çiftin ortak mal varlıkları üzerindeki anlaşmazlıklar ve uzun süredir yaşanan fikir ayrılıkları bu süreci hızlandırmıştır. İkiz kızları için sağduyulu bir süreç yürütmeye çalıştıklarını belirten çift, ebeveynlik sorumluluklarını ise birlikte sürdüreceklerini ifade etmiştir.

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Pelin Akil'in Öne Çıkan Açıklamaları

Pelin Akil'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • > “Kendi kendime kalıp, ‘Ben ne istiyorum?’ diye sordum; oyunculukta kendim olmam daha kıymetli.”

  • > “Annelik, oyunculuğumu da dönüştürdü; karakterin derinliğine bakarken iki küçük kalbin sevgisiyle bakıyorum her şeye.”

  • > “Kendime ne kadar nazik davranırsam, o kadar güçlü kalabiliyorum. Her şeyi mükemmel yapma baskısını bıraktım.” 

  • > “Biri rüzgâr, diğeri o rüzgârın yönünü belirleyen pusula gibi.” (İkiz kızlarını tanımlarken)

  • > “İç sesim, hayatımın navigasyonu.” 

  • > “Hayat doğru zamanda doğru işler getirdi hep.” 

  • > “Eskiden duyguyu yakaladığımda yetiyor sanıyordum ama şimdi karakterin derisini giyip nefes alıyorum.'

  • > “Oyunculuğum, zamana ve emeğe dayanıyor; fazla prova, fazla emek.

Pelin Akil'in Yer Aldığı Diziler

Pelin Akil'in Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri (kronolojik)

  • Arka Sıradakiler – 2007–2011, Zehra

  • Kurt Kanunu – 2011, Ballı Naciye

  • Seksenler – 2012 ve 2016, Seçil

  • Suskunlar – 2012, Nisan

  • Osmanlı Tokadı – 2012, Irmak Güzel

  • İnadına Yaşamak – 2013, Sedef (konuk)

  • Kızıl Elma – 2014, Zeynep Gevher

  • Aşktan Kaçılmaz – 2014, Yasemin

  • Ne Münasebet – 2015, Nil

  • Aile İşi – 2016, Müjde

  • Çember – 2017–2019, Ayşe Derinöz

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2020–2021, Bahar

  • Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı – 2021–2022, Isabel

  • Ben Bu Cihana Sığmazam – 2022–2023, Dr. Firuze Turan

  • Yalı Çapkını – 2024, Diyar

Pelin Akil'in Yer Aldığı Filmler

Pelin Akil'in Yer Aldığı Filmler

  • Ana (short film) – 2013, Kadın

  • Su ve Ateş – 2014, Nupelda 

  • Saklı – 2015, Elif 

  • Deli Aşk – 2017, Neşe 

  • Damat Takımı – 2017, Sera 

  • Bittin Sen (TV filmi) – 2017, Pelin 

  • Keşif – 2018, Semiha

  • Son Akşam Yemeği – 2023, Latife Hanım 

  • Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları (seslendirme) – 2025, Süslü

Pelin Akil'in Güncel Projeleri

Pelin Akil'in Güncel Projeleri

  • Zihnime Bir Bilet (internet dizisi)

  • - 2025 üretimi, çekim aşamasında; karakter detayı henüz açıklanmamış.

  • Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları (animasyon filmi – seslendirme)

  • - 2025 vizyonlu; Pelin Akil “Süslü” karakterine sesiyle hayat veriyor. 

  • Tiyatro: “Rota Yeniden Oluşturuldu”

  • - 2025’de sahneleri dolaşan oyun; Pelin özellikle “karakterin derisini giyip nefes almak” yaklaşımı üzerine vurgu yapmış.

Pelin Akil'in Ödülleri ve Adaylıkları

Pelin Akil'in Ödülleri ve Adaylıkları
  • En İyi Celebrity Influencer Ödülü

  • 2020'de ATV’de yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki performansı ve sosyal medya etkisiyle En İyi Celebrity Influencer seçilmiştir.

  • Los Angeles Cinematography Awards – Sertifika

  • 2024 yılında, Son Akşam Yemeği filmindeki performansı nedeniyle sinematografi ve film yapımcılığı alanında bir sertifikayla onurlandırılmıştır
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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