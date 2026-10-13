Meşhur Tapınağın İnşasında Çalışan Katıra Ömür Boyu Emekli Maaşı Verdiler: Hala Unutulmadı

Bunun üzerine Atinalılar, katırın yaşadığı sürece kamu masrafıyla beslenmesine karar verdi. 'Emeklilik maaşı' olarak anılan uygulama, aslında bu kamu bakımı kararına dayanıyor.

Anekdot, tarihsel bir kayıttan çok ahlaki bir hikâye olarak aktarıldığı için ayrıntıları edebi bir anlatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Greek Reporter'a göre metinde inşa edilen yapı Hekatompedon olarak geçiyor ve İngilizce çeviride Parthenon diye aktarılıyor. Akropolis'te daha önce de tapınaklar bulunuyordu.