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Meşhur Tapınağın İnşasında Çalışan Katıra Ömür Boyu Emekli Maaşı Verdiler: Hala Unutulmadı

Meşhur Tapınağın İnşasında Çalışan Katıra Ömür Boyu Emekli Maaşı Verdiler: Hala Unutulmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:57
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Antik Atina'da Parthenon'un inşası sırasında çalışan bir katır, kendi isteğiyle işe döndüğü için kamu masrafıyla yaşam boyu bakılmaya değer görüldü. Hikaye, Plutarkhos'un aktardığı bir anekdota dayanıyor.

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Kaynak: Greek Reporter

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Atinalılar, Parthenon inşası sırasında en az çalışmak isteyen katırları serbest bırakıp otlamaya bıraktı.

Atinalılar, Parthenon inşası sırasında en az çalışmak isteyen katırları serbest bırakıp otlamaya bıraktı.

Plutarkhos'un anlattığına göre Atinalılar, Parthenon'u inşa ederken en az çalışmak isteyen katırları serbest bıraktı ve onların özgürce otlamasına izin verdi. Anekdot, Plutarkhos'un 'Cato'nun Yaşamı' adlı eserinin beşinci bölümünde yer alıyor.

Hikayeyi güncel haberlere taşıyan Greek Reporter, bunun antik kaynaklarda geçen ilginç bir hayvan öyküsü olduğunu belirtiyor.

Serbest bırakılan katırlardan biri kendiliğinden işe dönüp arabaları çeken hayvanların yanında yürümeye başladı.

Serbest bırakılan katırlardan biri kendiliğinden işe dönüp arabaları çeken hayvanların yanında yürümeye başladı.

Serbest bırakılan katırlardan biri kendiliğinden inşaat alanına döndü. Koşumlu diğer katırların yanında yürüyerek Akropolis'e doğru arabaları çekti; hatta zaman zaman önde giderek onlara yol gösteriyor, onları teşvik ediyor gibiydi.

Atinalılar, hayvanın yaşadığı sürece kamu masrafıyla beslenmesine karar verdi.

Atinalılar, hayvanın yaşadığı sürece kamu masrafıyla beslenmesine karar verdi.

Bunun üzerine Atinalılar, katırın yaşadığı sürece kamu masrafıyla beslenmesine karar verdi. 'Emeklilik maaşı' olarak anılan uygulama, aslında bu kamu bakımı kararına dayanıyor.

Anekdot, tarihsel bir kayıttan çok ahlaki bir hikâye olarak aktarıldığı için ayrıntıları edebi bir anlatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Greek Reporter'a göre metinde inşa edilen yapı Hekatompedon olarak geçiyor ve İngilizce çeviride Parthenon diye aktarılıyor. Akropolis'te daha önce de tapınaklar bulunuyordu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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