Meşhur Tapınağın İnşasında Çalışan Katıra Ömür Boyu Emekli Maaşı Verdiler: Hala Unutulmadı
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Antik Atina'da Parthenon'un inşası sırasında çalışan bir katır, kendi isteğiyle işe döndüğü için kamu masrafıyla yaşam boyu bakılmaya değer görüldü. Hikaye, Plutarkhos'un aktardığı bir anekdota dayanıyor.
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Kaynak: Greek Reporter
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Atinalılar, Parthenon inşası sırasında en az çalışmak isteyen katırları serbest bırakıp otlamaya bıraktı.
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Serbest bırakılan katırlardan biri kendiliğinden işe dönüp arabaları çeken hayvanların yanında yürümeye başladı.
Atinalılar, hayvanın yaşadığı sürece kamu masrafıyla beslenmesine karar verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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