Parası Olan Adamın Kadınlarda Viagra Etkisi Yaptığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu
Parası Olan Adamın Kadınlarda Viagra Etkisi Yaptığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kimisi paraya bakar, kimisi karaktere diye bir laf vardır. Ama bu kadına göre tüm kadınlar, parası olan erkeğe bakıyor. Buyurun izleyelim...
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"Kadınlar ne ister?" sorusunun cevabı konusunda henüz ortak bir fikir yok, yıllardır herkes bunu tartışıyor.
Bir de işin içine "hesabı kim öder?" sorusu dahil oldu, her şey daha da karıştı.
Sosyal medyadaki bu kadının anlattıkları ise birçok kişi için oldukça sivri ama katılanlar da var. "Kadının Viagrası paradır" başlığıyla yayınlanan videoda "Parası, BMW'si olmayan Elizabeth. İsterse kalbi altın olsun" şeklinde söylemler var.
Buyurun o video burada 👇
Sosyal medyadan videoya gelen tepkiler ise ortaya karışık 👇
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