Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Göreceğim her şeyi gördüm demeyin, daha bunlardan haberiniz yok!
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1. Böyle bi ihtiyaç nerden doğdu acaba???
2. Çilekten başka her şeye benziyor olabilir...
3. Yani bir tarafına mum yakıp tepe üstü durmak da performans sayılır mı emin değilim...
4. Aaaa öyle adam olmaz tabii, Çırağan şart!
5. Aferin çok iyi yaptınız!
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6. Kadının kafasını gider çukuruna sokup şifalandığını iddia ediyorlar.
7. Kızım git odanı topla, bi daha duymayayım böyle şeyler!
8. Sen dün akşam ne yedin aşko?
9. Püüüüüüü!!!
10. Böyleleriyle beraber yaşıyoruz işte!
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