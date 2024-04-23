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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.04.2024 - 11:01

Göreceğim her şeyi gördüm demeyin, daha bunlardan haberiniz yok!

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1. Böyle bi ihtiyaç nerden doğdu acaba???

1. Böyle bi ihtiyaç nerden doğdu acaba???

2. Çilekten başka her şeye benziyor olabilir...

2. Çilekten başka her şeye benziyor olabilir...

3. Yani bir tarafına mum yakıp tepe üstü durmak da performans sayılır mı emin değilim...

3. Yani bir tarafına mum yakıp tepe üstü durmak da performans sayılır mı emin değilim...

4. Aaaa öyle adam olmaz tabii, Çırağan şart!

4. Aaaa öyle adam olmaz tabii, Çırağan şart!

5. Aferin çok iyi yaptınız!

5. Aferin çok iyi yaptınız!
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6. Kadının kafasını gider çukuruna sokup şifalandığını iddia ediyorlar.

6. Kadının kafasını gider çukuruna sokup şifalandığını iddia ediyorlar.

7. Kızım git odanı topla, bi daha duymayayım böyle şeyler!

7. Kızım git odanı topla, bi daha duymayayım böyle şeyler!

8. Sen dün akşam ne yedin aşko?

8. Sen dün akşam ne yedin aşko?

9. Püüüüüüü!!!

9. Püüüüüüü!!!

10. Böyleleriyle beraber yaşıyoruz işte!

10. Böyleleriyle beraber yaşıyoruz işte!

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