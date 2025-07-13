Para Birimlerinin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
Euro, Dolar, Yen… Bunlar kolay! Peki ya Kip, Lari ya da Forint? Dünya üzerindeki ülkeler, birbirinden ilginç isimlere sahip para birimleri kullanıyor. Bu testte bilgini sınayacak, coğrafya ve ekonomi bilginin ne kadar sağlam olduğunu göreceğiz. Hazırsan, zihin yolculuğun başlasın: Hangi para birimi hangi ülkeye ait, gerçekten biliyor musun?
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1. Japonya’nın para birimi nedir?
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2. Güney Kore’nin para birimi nedir?
3. Rusya’nın para birimi nedir?
4. Çin’in para birimi nedir?
5. İsviçre’nin para birimi nedir?
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6. Hindistan’ın para birimi nedir?
7. Endonezya’nın para birimi nedir?
8. İran’ın para birimi nedir?
9. Polonya’nın para birimi nedir?
10. Hırvatistan’ın para birimi nedir?
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11. Bulgaristan’ın para birimi nedir?
12. Çekya’nın para birimi nedir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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