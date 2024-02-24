Palyaçoların Ürpertici Görüntüsünden Korkmamızın Altında Yatan Psikolojik Etkenler

Palyaço korkusu gülünecek bir şey değildir. Palyaçolara karşı duyulan bu sebepsiz korku paniğe ve mide bulantısına neden olabilir. Nadir görülen bir fobi olmasına rağmen, birçok insan palyaçoları düpedüz korkutucu olmasa da ürkütücü buluyor. Peki niçin? Cevap kısmen popüler kültürdeki kötü palyaçoların yaygınlığında yatıyor olabilir (Stephen King'in It (1986) filmindeki Pennywise'ı düşünün). Ancak araştırmacılara göre, palyaçolardan korkmamızın gerçek psikolojik nedenleri var.