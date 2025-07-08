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Özgür Özel, Turhan Çömez ve Turan Taşkın Özer’in Dokunulmazlıkları Meclis’e Sunuldu!

Özgür Özel, Turhan Çömez ve Turan Taşkın Özer’in Dokunulmazlıkları Meclis’e Sunuldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 12:20 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 12:42

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit' gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

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Yeni fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yeni fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti grup Başkanvekili Turan Çömez ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında fezleke düzenlendi.

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Karma Komisyonu’na fezlekeleri iletiyor. 

Komisyon toplanması halinde fezlekeleri gündemine alabilir veya alt komisyon kurabilir. Alt Komisyon kurulması kararı verilirse alt komisyon kararını Komisyona iletecek. Karma Komisyon dokunulmazlıklara ilişkin karar verebilir ve Genel Kurul’a gönderebilir.

Geçen hafta da 18 Nisan 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Danıştay önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatılmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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