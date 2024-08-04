Özgür Özel, Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu'ndaki Protestoya Tepki Gösterdi: "Erkekleri Dışarıya Alın"
Özgür Özel, Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu'ndaki Protestoya Tepki Gösterdi: "Erkekleri Dışarıya Alın"
Özgür Özel, CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda konuşma yaparken gerçekleşen protestoya tepki gösterdi.
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CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara'da gerçekleştiriliyor. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır aday olarak yarışıyor.
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Özgür Özel, genel kurulda konuşma yaptığı sırada bir grup ayağa kalkarak sloganlar atmaya başladı. Protesto olduğu anlaşılan bu sloganların sahibi Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarıldıkları iddia edilen işçiler olduğu anlaşıldı.
Protestoya sinirlendiği gözlenen Özel, dışarıda işçileri dinleyebileceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı, buraya bırakacaksınız, erkeklere burayı provoke ettirmem."
Özgür Özel, güvenliklere de konu ile ilgili talimat verdi ve protesto yapan işçilere hitaben, "Ne diyecekseniz kapının önünde çıkar bana söylersiniz. Alın erkek arkadaşları dışarıya. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için?" dedi.
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