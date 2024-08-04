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Abdurrahman Dilipak Bildiğiniz Gibi: Hayvan Haklarından Bahsederken Konuyu Yine Kenevire Getirdi

Abdurrahman Dilipak Bildiğiniz Gibi: Hayvan Haklarından Bahsederken Konuyu Yine Kenevire Getirdi

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 12:51

Kenevirle ilgili görüşleriyle gündeme gelen ve diğer konuların aksine 'özgürlükçü' bir tavır takınan Abdurrahman Dilipak, hayvan hakları ve sokak hayvanlarının yaşam haklarından bahsederken araya yine 'kenevir' talebini sıkıştırdı.

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Kenevir ekimi ve yetiştirilmesi ile ilgili "özgürlükçü" fikirlere sahip olan İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, son günlerde sıkça konuşulan hayvan hakları ve sokak hayvanlarının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kenevir ekimi ve yetiştirilmesi ile ilgili "özgürlükçü" fikirlere sahip olan İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak, son günlerde sıkça konuşulan hayvan hakları ve sokak hayvanlarının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İslam dininde "domuz" ile ilgili durumlardan bahseden Dilipak, "Bizim dinimizde domuzdan uzak durmak gerekir. Ancak domuzları katletmek yoktur." dedi.

İslam dininde "domuz" ile ilgili durumlardan bahseden Dilipak, "Bizim dinimizde domuzdan uzak durmak gerekir. Ancak domuzları katletmek yoktur." dedi.

Dilipak, domuzların öldürülmesine karşı olduğu açıklamasında domuzların gelmesini önlemek için de püf noktaları paylaştı. Dilipak, "Domuz gelmesin istiyorsan kenevir ekersin. Biz hemen öldürelim diyoruz." diyerek kendince kenevir yetiştiriciliğinin önemine bir kez daha değindi.

Dilipak, domuzların öldürülmesine karşı olduğu açıklamasında domuzların gelmesini önlemek için de püf noktaları paylaştı. Dilipak, "Domuz gelmesin istiyorsan kenevir ekersin. Biz hemen öldürelim diyoruz." diyerek kendince kenevir yetiştiriciliğinin önemine bir kez daha değindi.

Dilipak, "domuzdan ya uzaklaşacağız ya kendimize uzak tutacağız" derken; sokak hayvanlarına doğada yer açmak gerektiğini söyledi. Dilipak, bunun da insani, ahlaki bir sorumlulukla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dilipak, "domuzdan ya uzaklaşacağız ya kendimize uzak tutacağız" derken; sokak hayvanlarına doğada yer açmak gerektiğini söyledi. Dilipak, bunun da insani, ahlaki bir sorumlulukla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dilipak konuya dair sözlerini de "Ne kadar çok yasa varsa özgürlükler o kadar az demektir" diyerek İngiltere gibi anayasaya da gerek olmadığını savundu. Dilipak, "Din, ahlak ve hukuk temelli çözümlere ihtiyaç var" dedi.

Dilipak konuya dair sözlerini de "Ne kadar çok yasa varsa özgürlükler o kadar az demektir" diyerek İngiltere gibi anayasaya da gerek olmadığını savundu. Dilipak, "Din, ahlak ve hukuk temelli çözümlere ihtiyaç var" dedi.
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Dilipak'ın "kenevir" vurgusu sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı

Dilipak'ın "kenevir" vurgusu sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı
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twitter.com
twitter.com
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