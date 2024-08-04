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Özgür Demirtaş, BES Sorusuna "Eleştirilerim Olsa da..." Dedi, Sonrasında Tavsiye Verdi

Özgür Demirtaş, BES Sorusuna "Eleştirilerim Olsa da..." Dedi, Sonrasında Tavsiye Verdi

özgür demirtaş
hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 10:57 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 11:01

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla her zaman gündem olmayı başaran Özgür Demirtaş bu kez bir takipçisinin Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

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Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili milyonlarca insanın "gerekli mi, gereksiz mi" soruları güncelliğini korurken bir takipçisi aynı soruyu Özgür Demirtaş'a yönlendirdi. Takipçisinin “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz?” sorusuna Demirtaş'tan tavsiye içeren bir yanıt geldi.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili milyonlarca insanın "gerekli mi, gereksiz mi" soruları güncelliğini korurken bir takipçisi aynı soruyu Özgür Demirtaş'a yönlendirdi. Takipçisinin “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz?” sorusuna Demirtaş'tan tavsiye içeren bir yanıt geldi.

Demirtaş, "Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirelerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi. BES'le ilgili bir benzetme de yapan ekonomist, "İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur." açıklamasını yaptı.

Demirtaş, "Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirelerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi. BES'le ilgili bir benzetme de yapan ekonomist, "İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur." açıklamasını yaptı.

Bir de takipçisine ve kamuoyuna tavsiyede bulunan Özgür Demirtaş, paylaşımına "Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli" notu düştü.

Bir de takipçisine ve kamuoyuna tavsiyede bulunan Özgür Demirtaş, paylaşımına "Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli" notu düştü.

Özgür Demirtaş'ın takipçisinin sorduğu soru

Özgür Demirtaş'ın takipçisinin sorduğu soru
twitter.com

Özgür Demirtaş'ın takipçisine verdiği yanıt

Özgür Demirtaş'ın takipçisine verdiği yanıt
twitter.com
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Demirtaş'ın bir başka takipçisi de 2008 yılından bu yana BES ile elde ettiği birikimi paylaştı

Demirtaş'ın bir başka takipçisi de 2008 yılından bu yana BES ile elde ettiği birikimi paylaştı
twitter.com

Bir başka yorumda da BES'e eleştiri getiren bir takipçi, ekonomistlerle ilgili de görüşlerini paylaştı

Bir başka yorumda da BES'e eleştiri getiren bir takipçi, ekonomistlerle ilgili de görüşlerini paylaştı
twitter.com

Bir takipçisi ise Özgür Demirtaş'ın önerisine kendisi üzerinden hak verdi

Bir takipçisi ise Özgür Demirtaş'ın önerisine kendisi üzerinden hak verdi
twitter.com

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