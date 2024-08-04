Özgür Demirtaş, BES Sorusuna "Eleştirilerim Olsa da..." Dedi, Sonrasında Tavsiye Verdi
Özgür Demirtaş, BES Sorusuna "Eleştirilerim Olsa da..." Dedi, Sonrasında Tavsiye Verdi
Sosyal medyada yaptığı yorumlarla her zaman gündem olmayı başaran Özgür Demirtaş bu kez bir takipçisinin Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
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Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili milyonlarca insanın "gerekli mi, gereksiz mi" soruları güncelliğini korurken bir takipçisi aynı soruyu Özgür Demirtaş'a yönlendirdi. Takipçisinin “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz?” sorusuna Demirtaş'tan tavsiye içeren bir yanıt geldi.
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Demirtaş, "Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirelerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi. BES'le ilgili bir benzetme de yapan ekonomist, "İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur." açıklamasını yaptı.
Bir de takipçisine ve kamuoyuna tavsiyede bulunan Özgür Demirtaş, paylaşımına "Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli" notu düştü.
Özgür Demirtaş'ın takipçisinin sorduğu soru
Özgür Demirtaş'ın takipçisine verdiği yanıt
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Demirtaş'ın bir başka takipçisi de 2008 yılından bu yana BES ile elde ettiği birikimi paylaştı
Bir başka yorumda da BES'e eleştiri getiren bir takipçi, ekonomistlerle ilgili de görüşlerini paylaştı
Bir takipçisi ise Özgür Demirtaş'ın önerisine kendisi üzerinden hak verdi
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