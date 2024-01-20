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Özenle Hazırlanmış 100. Yıl Karneleri Okul Yıllarına Dönme İsteğinizi Artıracak!

Özenle Hazırlanmış 100. Yıl Karneleri Okul Yıllarına Dönme İsteğinizi Artıracak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 17:08

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük emanetin, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Tarlalardan okullara birçok yerde 100. yılımız coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak emektar öğretmenlerimizin binbir emekle hazırladığı 100. yıl karneleri hepimizi gururlandırdı!

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Cumhuriyetimizin tam 100. yılı!

Cumhuriyetimizin tam 100. yılı!

29 Ekim 1923...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük armağanı cumhuriyetimizin tam 100. yılı. Engellemeye çalışanlara rağmen, en büyük bayramımız, cumhuriyetimizin 100. yılı bütün yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yurdumuzun dört bir yanından emekçi çiftçilerimiz, 100. yılı topraklarına taşıdı.

Yurdumuzun dört bir yanından emekçi çiftçilerimiz, 100. yılı topraklarına taşıdı.

Birçok çiftçimiz binbir emekle tarlalarını 100. yıl kutlamaları için hazırladı. Edirne'den Kars'a yurdumuzun dört bir köşesi bayraklarla donatıldı. 7'den 70'e milyonlarca kişi büyük bir çoşku içerisindeydi.

Özellikle okullarda öğrencilerimizden birbirinden güzel 100. yıl koreografileri geldi.

Özellikle okullarda öğrencilerimizden birbirinden güzel 100. yıl koreografileri geldi.

İşte tam da bu tarz kutlamalar sayesinde hissedebildik 100. yılımızı. Tabii bir de 100. yıla özel basılan hatıra paraları, o günün gazete manşetlerini de unutmamak gerek.

Son olarak da emektar öğretmenlerimizden geldi bir kutlama. Birçok öğretmen, öğrencilerine kendi elleriyle 100. yıl karnesi hazırladı.

Son olarak da emektar öğretmenlerimizden geldi bir kutlama. Birçok öğretmen, öğrencilerine kendi elleriyle 100. yıl karnesi hazırladı.

Kimi öğrenci karnesini sosyal medya hesabından paylaştı, kimi öğretmen de hazırladığı 100. yıl karnesi örneklerini...

Örneğin Ender Baki adlı bir öğretmenimizin özenle hazırladığı 100. yıl karnelerini bu şekildeydi;

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Örnekler çoğaldıkça çoğaldı;

Örnekler çoğaldıkça çoğaldı;
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100. yıl karnesini görüp bu karneden alamayan kişiler ise derin bir hüzne boğuldu doğal olarak.

100. yıl karnesini görüp bu karneden alamayan kişiler ise derin bir hüzne boğuldu doğal olarak.
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