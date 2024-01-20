Özenle Hazırlanmış 100. Yıl Karneleri Okul Yıllarına Dönme İsteğinizi Artıracak!
Özenle Hazırlanmış 100. Yıl Karneleri Okul Yıllarına Dönme İsteğinizi Artıracak!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük emanetin, Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Tarlalardan okullara birçok yerde 100. yılımız coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Son olarak emektar öğretmenlerimizin binbir emekle hazırladığı 100. yıl karneleri hepimizi gururlandırdı!
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Cumhuriyetimizin tam 100. yılı!
Yurdumuzun dört bir yanından emekçi çiftçilerimiz, 100. yılı topraklarına taşıdı.
Özellikle okullarda öğrencilerimizden birbirinden güzel 100. yıl koreografileri geldi.
Son olarak da emektar öğretmenlerimizden geldi bir kutlama. Birçok öğretmen, öğrencilerine kendi elleriyle 100. yıl karnesi hazırladı.
Örneğin Ender Baki adlı bir öğretmenimizin özenle hazırladığı 100. yıl karnelerini bu şekildeydi;
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Örnekler çoğaldıkça çoğaldı;
100. yıl karnesini görüp bu karneden alamayan kişiler ise derin bir hüzne boğuldu doğal olarak.
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