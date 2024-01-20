Zamanı Geriye Alabilseler Gençlik Hallerine Verecekleri Tavsiyeleri Paylaşan 15 Kişi
Zamanı Geriye Alabilseler Gençlik Hallerine Verecekleri Tavsiyeleri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hangimiz zamanda geriye dönüp bir şeyleri farklı yapmak istememiştir? Peki, geçmişe dönüp kendinizle konuşabilecek olsanız ne derdiniz? Bakalım insanlar nasıl cevaplar vermiş
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1. "Okul ve notların önemli olsa da sağlığın çok daha önemli."
2. "Erkek arkadaşın işe yaramazın teki. İlk fırsatta onu terk et."
3. "Annene göz kulak ol ve iyi davran."
4. "Bütün paranı Bitcoin'e yatır!"
5. "Okulda hoşlandığın kızla tekrar buluşacaksınız ve her şey çok güzel olacak."
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6. "Gitarı olan çocukla kesinlikle evlenme."
7. "Her şey çok daha güzel olacak, o yüzden rahatla ve keyfine bak."
8. "Sen şişman değilsin!"
9. "Bugün yaşadığın bütün sorunların geçip gidecek."
10. "Asla alkol içmeye başlama."
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11. "Cesur ol ve kendini sev."
12. "Almanca öğren. Emin ol çok ihtiyacın olacak."
13. "Güzel kızları kovalamaktansa komik kızlara odaklan."
14. "Üzgünüm ama şu anki arkadaşların aslında gerçek arkadaşların değiller ve sadece seni kullanıyorlar."
15. "Sorunlardan uzak dur ve sakın suç işleme."
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16. "Para biriktirmeye başla ve bolca gezdiğinden emin ol."
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