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Zamanı Geriye Alabilseler Gençlik Hallerine Verecekleri Tavsiyeleri Paylaşan 15 Kişi

Zamanı Geriye Alabilseler Gençlik Hallerine Verecekleri Tavsiyeleri Paylaşan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 15:31

Hangimiz zamanda geriye dönüp bir şeyleri farklı yapmak istememiştir? Peki, geçmişe dönüp kendinizle konuşabilecek olsanız ne derdiniz? Bakalım insanlar nasıl cevaplar vermiş

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Okul ve notların önemli olsa da sağlığın çok daha önemli."

1. "Okul ve notların önemli olsa da sağlığın çok daha önemli."

'Kendini bu kadar sıkmayı kes ve eğlenmeye bak.'

2. "Erkek arkadaşın işe yaramazın teki. İlk fırsatta onu terk et."

2. "Erkek arkadaşın işe yaramazın teki. İlk fırsatta onu terk et."

3. "Annene göz kulak ol ve iyi davran."

3. "Annene göz kulak ol ve iyi davran."

4. "Bütün paranı Bitcoin'e yatır!"

4. "Bütün paranı Bitcoin'e yatır!"

5. "Okulda hoşlandığın kızla tekrar buluşacaksınız ve her şey çok güzel olacak."

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6. "Gitarı olan çocukla kesinlikle evlenme."

6. "Gitarı olan çocukla kesinlikle evlenme."

'Hayatının en büyük hatası olacak.'

7. "Her şey çok daha güzel olacak, o yüzden rahatla ve keyfine bak."

7. "Her şey çok daha güzel olacak, o yüzden rahatla ve keyfine bak."

8. "Sen şişman değilsin!"

8. "Sen şişman değilsin!"

'Aslında çok farklı ve güzelsin.'

9. "Bugün yaşadığın bütün sorunların geçip gidecek."

9. "Bugün yaşadığın bütün sorunların geçip gidecek."

10. "Asla alkol içmeye başlama."

10. "Asla alkol içmeye başlama."
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11. "Cesur ol ve kendini sev."

11. "Cesur ol ve kendini sev."

12. "Almanca öğren. Emin ol çok ihtiyacın olacak."

12. "Almanca öğren. Emin ol çok ihtiyacın olacak."

13. "Güzel kızları kovalamaktansa komik kızlara odaklan."

13. "Güzel kızları kovalamaktansa komik kızlara odaklan."

'Beraber geçen zamanlarınız daha değerli olacak.'

14. "Üzgünüm ama şu anki arkadaşların aslında gerçek arkadaşların değiller ve sadece seni kullanıyorlar."

14. "Üzgünüm ama şu anki arkadaşların aslında gerçek arkadaşların değiller ve sadece seni kullanıyorlar."

15. "Sorunlardan uzak dur ve sakın suç işleme."

15. "Sorunlardan uzak dur ve sakın suç işleme."
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16. "Para biriktirmeye başla ve bolca gezdiğinden emin ol."

16. "Para biriktirmeye başla ve bolca gezdiğinden emin ol."

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