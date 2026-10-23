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Oyun Oynamaya Yeni Başlayanlar İçin Bütçeyi Yormayan Bilgisayar: Casper Excalibur G870

Oyun Oynamaya Yeni Başlayanlar İçin Bütçeyi Yormayan Bilgisayar: Casper Excalibur G870

Oyunlar
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 17:17
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Oyuna yeni adım atanlar için 57.406 TL'den başlayan Casper Excalibur G870'i; konfigürasyonları, kullanıcı yorumları ve öğrenci hayatına uygunluğuyla masaya yatırdık.

Son Güncelleme: 22 Ekim 2026

Casper Excalibur G870, 57.406 TL'den başlayan fiyatıyla 60 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı arayan, oyuna yeni başlayan ve aynı cihazı okulda, yurtta ya da günlük işlerde de kullanmak isteyenler için fiyat/performans odaklı bir gaming laptop. Başlangıç konfigürasyonunda Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ekran kartı, 15.6 inç FHD IPS 165 Hz ekran ve 500GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor; bütçe esnerse RTX 4050, RTX 5050 ve RTX 5060'lı konfigürasyonlara geçmek mümkün. Casper.com.tr'deki 37 kullanıcı yorumunun ortalaması 5 üzerinden 4,97: kullananlar en çok fiyat/performanstan, soğutmadan ve uzun süreli sorunsuz kullanımdan memnun, fan sesi ise yorumlarda geçen başlıca eksi. 2 RAM ve 2 M.2 SSD yuvasıyla 64GB'a kadar bellek desteği sunması, onu yıllarca kullanmayı düşünen öğrenciler için de mantıklı bir aday yapıyor.

Casper Excalibur G870, 57.406 TL'lik başlangıç fiyatı ve 165 Hz ekranıyla oyuna yeni başlayanlara hitap ediyor

Casper Excalibur G870, 57.406 TL'lik başlangıç fiyatı ve 165 Hz ekranıyla oyuna yeni başlayanlara hitap ediyor

Casper Excalibur G870 kimin için uygun bir oyun bilgisayarı?

Casper Excalibur G870, oyun dünyasına yeni giren ve bütçesini zorlamadan hem oyun oynayıp hem ders, ödev ve günlük işlerini aynı cihazdan halletmek isteyenler için 15.6 inçlik bir gaming laptop. Başlangıç konfigürasyonu 59.798 TL yerine %4 indirimle 57.406 TL'ye listeleniyor. Yani 60 bin TL bütçenin altında kalıyor ve aradaki 2.594 TL'yi yükseltmelere ayırabiliyorsun.

Casper Excalibur G870'in başlangıç konfigürasyonunda neler var?

  • İşlemci: Series 2 Intel Core 7 230H

  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 96 bit GDDR6

  • RAM: 8GB DDR4

  • Depolama: 500GB M.2 PCIe 4.0 SSD (okuma 5000MB/s, yazma 4100MB/s)

  • Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 165 Hz, 250 nit

  • İşletim sistemi: FreeDOS

Oyuna yeni başlayan biri için Excalibur G870'i öne çıkaran ne?

  • 165 Hz ekran: Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yeni görüntü çizdiğini gösterir. Excalibur G870'in 165 Hz IPS paneli ve Casper'ın belirttiği 3 ms tepki süresi, hızlı tempolu oyunlarda hareketin daha akıcı görünmesine yardım ediyor. Panel ayrıca yansıma önleyici (anti-glare) kaplamalı ve 178° görüş açısı sunuyor.

  • MUX Switch: Casper'a göre MUX Switch, günlük kullanımda dahili GPU ile enerji tasarrufu sağlarken oyunda harici ekran kartını devreye alıyor. Kullanılan grafik moduna göre güç tüketimi ve performans dengesi değişebilir

  • İkiz fanlı soğutma: Excalibur G870'de toplam 89 fan bıçağına sahip 2 adet FrostFlux fan bulunuyor ve fanlar 5400 RPM'e kadar dönüyor. Bu önemli, çünkü uzun oyun seanslarında ısının kontrol altında kalması performansın düşmemesini sağlıyor.

  • Alüminyum alaşım gövde: 23.9 mm kalınlık ve 2.5 kg ağırlıkla, oyun laptopları arasında taşınabilir tarafta duruyor.

  • RGB klavye: 3 bölgeli aydınlatma, 65.026 renk ve 6 farklı mod.

  • Hediye oyun kütüphanesi: Casper, Excalibur G870 ile 1 aylık PC Game Pass sunuyor; bu da 100'den fazla oyuna erişimle ilk ayı bütçe harcamadan geçirebileceğin anlamına geliyor.

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları: 37 değerlendirmede ortalama puan 5 üzerinden 4,97

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları: 37 değerlendirmede ortalama puan 5 üzerinden 4,97

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl, kullananlar memnun mu?

Casper Excalibur G870'i kullananlar büyük ölçüde memnun: casper.com.tr'deki ürün sayfasında 37 kullanıcı yorumu bulunuyor ve ortalama puan 5 üzerinden 4,97. Yorumlar Haziran 2023 ile Eylül 2026 arasına yayılıyor; bu yüzden bir kısmı bugün listede olmayan eski donanım seçeneklerine (ör. RTX 4060) ait. Yine de tekrar eden temalar, modelin güçlü ve zayıf yanlarını net gösteriyor.

Kullanıcılar Excalibur G870'te en çok neyi övüyor?

  • Fiyat/performans: En az 7 yorum, Excalibur G870'in fiyatına göre sunduğu özellikleri öne çıkarıyor.
  • Soğutma ve ısınma: 5 yorum, uzun oyun seanslarında ısınma sorunu yaşamadığını ya da soğutmayı beğendiğini yazıyor. Oyun geliştirme ve oynama için kullanan bir kullanıcı, soğutmanın iyi olduğunu ve fan sesinin aynı donanımdaki diğer bilgisayarlara göre sessiz kaldığını belirtiyor.
  • Uzun süreli kullanım: İki kullanıcı yaklaşık 2 yıldır, bir kullanıcı da 7 aydır sorunsuz kullandığını söylüyor.
  • Satış ve servis deneyimi: Birkaç kullanıcı Excalibur mağazalarındaki ve müşteri hizmetlerindeki ilgiden memnun; bir kullanıcı Casper'ın yaygın yetkili servis ağını avantaj olarak görüyor.

'Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum' (N. A., 16.09.2026)

'Fiyatına göre çok güzel bir cihaz aldığıma pişman etmedi tavsiye ederim.' (A. S., 26.03.2025)

Excalibur G870 yorumlarında hangi eksiler geçiyor?

Eksi yorum az ama var. Ekim 2024 tarihli bir yorumda kullanıcı soğutmadan memnun olduğunu, tek sıkıntının fan sesi olduğunu yazıyor. Temmuz 2026 tarihli başka bir yorum ise fan sesini sessiz buluyor; yani fan sesi kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir algı.

Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G870 tavsiye edilen bir oyun bilgisayarı mı?

Casper Excalibur G870, ürün sayfasındaki yorumlara göre kullanıcıların tavsiye ettiği bir oyun bilgisayarı: en az 6 yorumda açıkça 'tavsiye ederim' ya da 'öneririm' ifadesi geçiyor. Bu yorumların Casper'ın kendi sitesinde toplandığını ve farklı dönemlerin donanımlarını kapsadığını da hesaba katarak, onları satın alma kararında tek kriter değil, güçlü bir sinyal olarak okumak en doğrusu.

60 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870'in başlangıç modeli alınabiliyor, RTX 50'li seçenekler 77.728 TL'den başlıyor

60 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870'in başlangıç modeli alınabiliyor, RTX 50'li seçenekler 77.728 TL'den başlıyor

60 bin TL bütçeyle hangi Casper Excalibur G870 konfigürasyonunu seçmelisin?

60 bin TL bütçen varsa Casper Excalibur G870'in 57.406 TL'lik başlangıç konfigürasyonu tam bu aralığa oturuyor. Casper, G870'i satın almadan önce özelleştirmene izin veriyor; böylece parayı sana en çok fayda sağlayacak parçaya harcayabiliyorsun.

Başlangıç modelinde hangi yükseltme ne kadar tutuyor?

  • 500GB'tan 1TB SSD'ye: +1.942 TL (toplam 59.348 TL). 60 bin TL'nin altında kalan tek yükseltme bu; oyunlar fazla yer kapladığı için depolama ilk darboğaz olabilir.
  • FreeDOS'tan Windows 11 Home'a: +3.754 TL (toplam 61.160 TL)
  • 8GB'tan 16GB DDR4 RAM'e: +4.207 TL (toplam 61.613 TL). Oyunun yanında tarayıcı, Discord ve ders dosyaları açık kalacaksa ilk bakman gereken yükseltme bu.

Orta ayarda daha fazla performans istiyorsan hangi Excalibur G870'e bakmalısın?

Casper, Excalibur G870 için oyun bazlı FPS verisi paylaşmıyor; bu yüzden karşılaştırmayı donanım üzerinden yapmak gerekiyor. Başlangıçtaki RTX 3050, 6GB 96 bit GDDR6 belleğe sahip. RTX 5050 ve RTX 5060 ise 8GB 128 bit GDDR7 bellekle geliyor; Casper bu kartları 115W TDP ve Dynamic Boost 2.0 ile çalıştırıyor ve RTX 50 serisinin DLSS 4.5 desteğini öne çıkarıyor. DLSS, yapay zekâ ile çözünürlüğü yükselterek görüntüyü daha akıcı hale getirmeyi amaçlayan bir NVIDIA teknolojisi.

Fiyat basamakları ise şöyle: 16GB'lı RTX 3050 modelinden (65.367 TL) RTX 4050 modeline (71.450 TL) geçmek %9,3, RTX 4050'den RTX 5050'ye (80.899 TL) geçmek %13,2, RTX 5050'den RTX 5060'a (86.530 TL) geçmek %7 daha fazla ödeme demek. Bütçen 60 bin TL'de katıysa RTX 3050'li model; biraz esneyebiliyorsan orta ayarda daha fazla pay için RTX 4050 ya da RTX 5050'li modeller mantıklı bir sonraki adım. Tüm konfigürasyonları aşağıdaki tabloda yan yana görebilirsin.

Casper Excalibur G870; Wi-Fi 6, Ethernet portu ve yükseltilebilir RAM-SSD yapısıyla okul ve yurt hayatına uyum sağlıyor

Casper Excalibur G870; Wi-Fi 6, Ethernet portu ve yükseltilebilir RAM-SSD yapısıyla okul ve yurt hayatına uyum sağlıyor

Öğrenciyim, Casper Excalibur G870 hem oyun hem okul için uygun mu?

Casper Excalibur G870, akşamları oyun oynayıp gündüz ders, ödev ve sunum hazırlayan öğrenciler için uygun bir laptop; çünkü oyun donanımının yanında yurtta ve okulda işe yarayan bağlantı seçeneklerini de bir arada sunuyor. Üstelik 12 aya varan taksit seçeneği, öğrenci bütçesini aylara yaymayı kolaylaştırıyor.

Excalibur G870 okulda ve yurtta günlük kullanımda ne sunuyor?

  • Kablolu ve kablosuz internet: Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.2'nin yanında RJ45 Ethernet portu var. Yurtta kablolu internet sunuluyorsa doğrudan bağlanabilirsin.
  • Portlar: 3 adet USB 3.2 Type-A, 100W'a kadar şarj destekli tam fonksiyonlu 1 adet USB-C, 1 adet HDMI ve mikrofon girişi. HDMI ile projeksiyona ya da harici monitöre bağlanmak kolay.
  • Ekran: Yansıma önleyici 15.6 inç IPS panel, sınıfta ya da kütüphanede ekrana farklı açılardan bakarken işini kolaylaştırıyor.
  • Ses: Dolby Audio destekli 2 x 2W stereo hoparlör.
  • Copilot tuşu: Klavyedeki tek tuşla Windows'un yapay zekâ asistanına ulaşabiliyorsun.
  • Taşınabilirlik: 358 x 257 x 23.9 mm boyut ve 2.5 kg ağırlık; 180W adaptörü de hesaba katmak gerek.
  • Batarya: 61.53Wh, 4 hücreli akıllı batarya. Casper saat cinsinden pil süresi paylaşmıyor.

Casper Excalibur G870 beni 5 yıl idare eder mi?

Bir laptopun 5 yıl boyunca ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağını önceden kesin söylemek mümkün değil, ama Casper Excalibur G870'in uzun süreli kullanıma uygun özellikleri var. Cihazda 2 SODIMM bellek yuvası (en fazla 64GB) ve 2 adet M.2 NVMe depolama yuvası bulunuyor; yani ihtiyaç arttıkça RAM ve SSD büyütülebiliyor. Excalibur G870'in garanti süresi 24 ay. Casper ayrıca 1 saatte servis, Jet servis ve Turbo servis seçenekleri sunuyor.

Uzun vadeli düşünen bir öğrenciysen en az 16GB RAM'li bir konfigürasyon seçmek ve bütçe yetiyorsa RTX 50 serili (8GB GDDR7) modellere yönelmek mantıklı; çünkü RAM ve depolama sonradan büyütülebilse de ekran kartı sonradan değiştirilemiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?

Cevap: Casper.com.tr'deki ürün sayfasına göre evet, genel tablo olumlu. Excalibur G870 için 37 kullanıcı yorumu bulunuyor ve ortalama puan 5 üzerinden 4,97. Kullanıcılar en çok fiyat/performansı, soğutmayı ve uzun süreli sorunsuz kullanımı öne çıkarıyor; bir kullanıcı ise fan sesini tek eksi olarak not ediyor.

Soru: 60 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı olarak Casper Excalibur G870 alınır mı?

Cevap: Evet. Excalibur G870'in RTX 3050'li başlangıç konfigürasyonu 57.406 TL; SSD'yi 1TB'a çıkardığında fiyat 59.348 TL oluyor ve hâlâ 60 bin TL'nin altında kalıyor. 16GB RAM ve Windows 11 Home'lu hazır model ise 65.367 TL.

Soru: Casper Excalibur G870'in başlangıç modeli işletim sistemiyle mi geliyor?

Cevap: Hayır, 57.406 TL'lik başlangıç konfigürasyonu FreeDOS ile geliyor, yani işletim sistemi yüklü değil. Satın alırken Windows 11 Home seçersen 3.754 TL, Windows 11 Pro seçersen 10.355 TL fark ödüyorsun.

Soru: Casper Excalibur G870'e sonradan RAM ve SSD eklenebilir mi?

Cevap: Evet. Excalibur G870'de 2 SODIMM bellek yuvası (en fazla 64GB) ve 2 M.2 NVMe depolama yuvası var. Casper'ın açıklamasına göre değişim sırasında cihaza zarar gelmediyse garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında olmuyor. Casper, bu tür yükseltmelerde yetkili servise danışmayı öneriyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G870 birçok kullanıcıya iyi bir başlangıç sunsa da her ihtiyaca cevap vermiyor:

  • Hafiflik arayanlar: 2.5 kg ağırlık ve 180W adaptörle G870, her gün çantada taşınacak ultra hafif bir dizüstü değil. Kampüste bütün gün elde taşıyacaksan bunu hesaba kat.
  • Renk hassasiyeti olan tasarımcılar: Ekran 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Profesyonel fotoğraf ya da renk doğruluğu gerektiren grafik işleri için daha geniş renk alanlı bir ekran gerekir.
  • Yeni oyunları yüksek ayarda oynamak isteyip 60 bin TL'de kalmak isteyenler: 60 bin TL'nin altındaki tek seçenek RTX 3050'li başlangıç modeli. RTX 50 serili konfigürasyonlar 77.728 TL'den başlıyor.
  • Kurulumla uğraşmak istemeyenler: Başlangıç modeli FreeDOS ile geliyor; Windows eklemek 3.754 TL ek maliyet demek.
  • Sessizliğe çok önem verenler: Kullanıcı yorumlarından birinde fan sesi tek sıkıntı olarak geçiyor; yurtta oda arkadaşınla aynı ortamda gece oynayacaksan bunu göz önünde bulundur.
  • Pil süresini önceliklendirenler: Casper, 61.53Wh batarya kapasitesini paylaşıyor ama saat cinsinden pil süresi vermiyor. Gün boyu prizsiz kullanım senin için kritikse bu konuda net bir veri yok.
  • Büyük ya da yüksek çözünürlüklü ekran isteyenler: G870'de tek ekran seçeneği 15.6 inç FHD (1080p).

Sonuç: Casper Excalibur G870 Hangi Bütçeye ve Kime Göre?

Casper Excalibur G870, oyuna yeni başlayan ve bütçesini zorlamak istemeyenler için özelleştirilebilir bir fiyat/performans laptopu. Kısaca:

  • Bütçen 60 bin TL'de sabitse: 57.406 TL'lik RTX 3050'li başlangıç modeli; SSD'yi 1TB'a çıkararak 59.348 TL'de kalabilirsin.
  • Kutudan çıktığı gibi kullanmak isteyen öğrenciysen: 16GB RAM ve Windows 11 Home'lu RTX 3050 modeli, 65.367 TL.
  • Orta ayarda daha fazla pay istiyorsan: RTX 4050'li model 71.450 TL, RTX 5050'li model 80.899 TL.
  • Yıllarca kullanmayı planlıyorsan: RTX 5060 8GB GDDR7'li model 86.530 TL; RAM ve SSD'yi ileride yükseltebilirsin.
  • Kullanıcılar ne diyor: 37 yorumda ortalama 4,97/5; öne çıkanlar fiyat/performans ve soğutma, dikkat edilecek nokta fan sesi.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 22 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G870 ürün, özelleştirme ve model listeleme sayfalarından derlenmiştir. Kullanıcı yorumları aynı ürün sayfasındaki Yorumlar bölümünden alınmıştır.

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