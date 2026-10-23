Oyun Oynamaya Yeni Başlayanlar İçin Bütçeyi Yormayan Bilgisayar: Casper Excalibur G870
Oyuna yeni adım atanlar için 57.406 TL'den başlayan Casper Excalibur G870'i; konfigürasyonları, kullanıcı yorumları ve öğrenci hayatına uygunluğuyla masaya yatırdık.
Son Güncelleme: 22 Ekim 2026
Casper Excalibur G870, 57.406 TL'den başlayan fiyatıyla 60 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı arayan, oyuna yeni başlayan ve aynı cihazı okulda, yurtta ya da günlük işlerde de kullanmak isteyenler için fiyat/performans odaklı bir gaming laptop. Başlangıç konfigürasyonunda Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ekran kartı, 15.6 inç FHD IPS 165 Hz ekran ve 500GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor; bütçe esnerse RTX 4050, RTX 5050 ve RTX 5060'lı konfigürasyonlara geçmek mümkün. Casper.com.tr'deki 37 kullanıcı yorumunun ortalaması 5 üzerinden 4,97: kullananlar en çok fiyat/performanstan, soğutmadan ve uzun süreli sorunsuz kullanımdan memnun, fan sesi ise yorumlarda geçen başlıca eksi. 2 RAM ve 2 M.2 SSD yuvasıyla 64GB'a kadar bellek desteği sunması, onu yıllarca kullanmayı düşünen öğrenciler için de mantıklı bir aday yapıyor.
Casper Excalibur G870, 57.406 TL'lik başlangıç fiyatı ve 165 Hz ekranıyla oyuna yeni başlayanlara hitap ediyor
Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları: 37 değerlendirmede ortalama puan 5 üzerinden 4,97
60 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G870'in başlangıç modeli alınabiliyor, RTX 50'li seçenekler 77.728 TL'den başlıyor
Casper Excalibur G870; Wi-Fi 6, Ethernet portu ve yükseltilebilir RAM-SSD yapısıyla okul ve yurt hayatına uyum sağlıyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?
Cevap: Casper.com.tr'deki ürün sayfasına göre evet, genel tablo olumlu. Excalibur G870 için 37 kullanıcı yorumu bulunuyor ve ortalama puan 5 üzerinden 4,97. Kullanıcılar en çok fiyat/performansı, soğutmayı ve uzun süreli sorunsuz kullanımı öne çıkarıyor; bir kullanıcı ise fan sesini tek eksi olarak not ediyor.
Soru: 60 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı olarak Casper Excalibur G870 alınır mı?
Cevap: Evet. Excalibur G870'in RTX 3050'li başlangıç konfigürasyonu 57.406 TL; SSD'yi 1TB'a çıkardığında fiyat 59.348 TL oluyor ve hâlâ 60 bin TL'nin altında kalıyor. 16GB RAM ve Windows 11 Home'lu hazır model ise 65.367 TL.
Soru: Casper Excalibur G870'in başlangıç modeli işletim sistemiyle mi geliyor?
Cevap: Hayır, 57.406 TL'lik başlangıç konfigürasyonu FreeDOS ile geliyor, yani işletim sistemi yüklü değil. Satın alırken Windows 11 Home seçersen 3.754 TL, Windows 11 Pro seçersen 10.355 TL fark ödüyorsun.
Soru: Casper Excalibur G870'e sonradan RAM ve SSD eklenebilir mi?
Cevap: Evet. Excalibur G870'de 2 SODIMM bellek yuvası (en fazla 64GB) ve 2 M.2 NVMe depolama yuvası var. Casper'ın açıklamasına göre değişim sırasında cihaza zarar gelmediyse garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında olmuyor. Casper, bu tür yükseltmelerde yetkili servise danışmayı öneriyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur G870 birçok kullanıcıya iyi bir başlangıç sunsa da her ihtiyaca cevap vermiyor:
- Hafiflik arayanlar: 2.5 kg ağırlık ve 180W adaptörle G870, her gün çantada taşınacak ultra hafif bir dizüstü değil. Kampüste bütün gün elde taşıyacaksan bunu hesaba kat.
- Renk hassasiyeti olan tasarımcılar: Ekran 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Profesyonel fotoğraf ya da renk doğruluğu gerektiren grafik işleri için daha geniş renk alanlı bir ekran gerekir.
- Yeni oyunları yüksek ayarda oynamak isteyip 60 bin TL'de kalmak isteyenler: 60 bin TL'nin altındaki tek seçenek RTX 3050'li başlangıç modeli. RTX 50 serili konfigürasyonlar 77.728 TL'den başlıyor.
- Kurulumla uğraşmak istemeyenler: Başlangıç modeli FreeDOS ile geliyor; Windows eklemek 3.754 TL ek maliyet demek.
- Sessizliğe çok önem verenler: Kullanıcı yorumlarından birinde fan sesi tek sıkıntı olarak geçiyor; yurtta oda arkadaşınla aynı ortamda gece oynayacaksan bunu göz önünde bulundur.
- Pil süresini önceliklendirenler: Casper, 61.53Wh batarya kapasitesini paylaşıyor ama saat cinsinden pil süresi vermiyor. Gün boyu prizsiz kullanım senin için kritikse bu konuda net bir veri yok.
- Büyük ya da yüksek çözünürlüklü ekran isteyenler: G870'de tek ekran seçeneği 15.6 inç FHD (1080p).
Sonuç: Casper Excalibur G870 Hangi Bütçeye ve Kime Göre?
Casper Excalibur G870, oyuna yeni başlayan ve bütçesini zorlamak istemeyenler için özelleştirilebilir bir fiyat/performans laptopu. Kısaca:
- Bütçen 60 bin TL'de sabitse: 57.406 TL'lik RTX 3050'li başlangıç modeli; SSD'yi 1TB'a çıkararak 59.348 TL'de kalabilirsin.
- Kutudan çıktığı gibi kullanmak isteyen öğrenciysen: 16GB RAM ve Windows 11 Home'lu RTX 3050 modeli, 65.367 TL.
- Orta ayarda daha fazla pay istiyorsan: RTX 4050'li model 71.450 TL, RTX 5050'li model 80.899 TL.
- Yıllarca kullanmayı planlıyorsan: RTX 5060 8GB GDDR7'li model 86.530 TL; RAM ve SSD'yi ileride yükseltebilirsin.
- Kullanıcılar ne diyor: 37 yorumda ortalama 4,97/5; öne çıkanlar fiyat/performans ve soğutma, dikkat edilecek nokta fan sesi.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 22 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G870 ürün, özelleştirme ve model listeleme sayfalarından derlenmiştir. Kullanıcı yorumları aynı ürün sayfasındaki Yorumlar bölümünden alınmıştır.
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