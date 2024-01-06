Öyle Bir Geçer Zaman Ki: Yaşanalı Çoktan 10 Yıl Olmuş Olaylar Hüzünlü Bir Tebessüme Sebep Olacak
Öyle Bir Geçer Zaman Ki: Yaşanalı Çoktan 10 Yıl Olmuş Olaylar Hüzünlü Bir Tebessüme Sebep Olacak
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/briangalindo...
Zaman her geçen gün elimizin altından akıp gidiyor. Teknolojinin gelişmiyle bu süreç daha da hızlanmış gibi geliyor. Bugünse, ilk kez 2014 yılında çıkarak üstenden çoktan 10 yıl geçmiş olan 32 maddeye bakacağız. Nostaljiye hazır olsanız iyi olur.
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1. Guardians of the Galaxy filmi 2014 yılının en büyük filmiydi.
2. The Hunger Games: Mockingjay ve Captain America: The Winter Soldier filmleriyse ikinci ve üçüncü en büyük filmlerdi.
3. Snapchat, Amerika'daki en büyük sosyal platformlardan birisiydi ve 18 yaşındaki insanların yüzde 40'ı kullanıyordu.
4. Facebook'sa en popüler uygulamaydı.
5. Pharrell Williams "Happy" isimli şarkısını yeni çıkarmıştı ve her yerde çalıyordu.
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6. Ayrıca yılın birçoğunu ilginç şapkalar giyerek geçirmişti.
7. Game of Thrones dizisinde Joffrey öldürülmüştü ve herkes şok içerisindeydi.
8. True Detective'in ilk sezonu izleyenleri ekrana kitlemişti.
9. Ellen DeGeneres, Oscar'da çekilmiş en iyi fotoğrafı çekti.
10. Oscarlar demişken 12 Years a Slave filmi yılın Oscar'ını kazanmıştı.
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11. Taylor Swift yılın en iyi albümü 1989'u yeni yayınlamıştı.
12. Ayrıca Rolling Stone'da verdiği bir röportajla Katy Perry'i suçlamıştı.
13. Katy Perry'nin cevabıyla ortalık baya bir karışmıştı.
14. Bütün yıl boyunca ALS Ice Bucket Challenge'ları devam etmişti.
15. Avakado tostu yılın en trend yiyeceğiydi ve herkes sosyal medyada kendi versiyonlarını paylaşıyordu.
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16. Ayrıca neredeyse herkes YouTube'da Frozen'ın Let It Go şarkısını söylüyor ve kendi versiyonunu yapıyordu.
17. Gördüğünüz bu görsel interneti sallamaya yeni başlamıştı ve yıllarca akıllardan çıkmadı.
18. Ayrıca herkes bu emojiyi kullanarak paylaşımlarına küçük bir hava ekliyordu.
19. Iphone 6 ve Iphone 6 Plus daha yeni çıkmıştı...
20. Ayrıca Apple Watch'un ilk görselleri çıkmaya başlamıştı.
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21. Arianna Grande ise en çok bilinen albümlerinden birisi olan My Everything'i yayınladı.
22. Iggly Azalea yılın en çok dinlenen ve bilinen şarkılarından birisi olan Fancy'i yayınladı.
23. Nicki Minaj'ın Anaconda'sınıysa kimse unutamamıştır.
24. Justin Bieber, Miami'de alkollü araç kullanmak, tutuklamaya direnmek ve geçerli bir ehliyeti olmadan araba kullanmaktan tutuklandı.
25. Alexander Wang'ın H&M koleksiyonu yeni çıkmış birçok kişiyi mağazalara doldurmuştu.
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26. Başkan Obama, Zach Galifianakis'in Between Two Ferns with Zach Galifianakis şovuna katıldı.
27. Boy Meets World'ün devam dizisi olan Girl Meets World, Disney Channel'da ilk çıkışını yaptı.
28. 9 sezonun sonunda How I Met Your Mother dizisi sona erdi.
29. Angelina Jolie ve Brad Pitt Fransa'da evlendi.
30. Gwyneth Paltrow ve Chris Martin "bilinçli bir ayrılma yaşadıklarını" açıkladılar.
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31. Star Wars: The Force Awakens için ilk resmi teaser fragmanı yayınlanmıştı.
32. Kim Kardashian, Paper Magazine verdiği fotoğraflarla interneti kırıp geçirmişti.
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