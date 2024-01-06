Öyle Bir Geçer Zaman Ki: Yaşanalı Çoktan 10 Yıl Olmuş Olaylar Hüzünlü Bir Tebessüme Sebep Olacak

Zaman her geçen gün elimizin altından akıp gidiyor. Teknolojinin gelişmiyle bu süreç daha da hızlanmış gibi geliyor. Bugünse, ilk kez 2014 yılında çıkarak üstenden çoktan 10 yıl geçmiş olan 32 maddeye bakacağız. Nostaljiye hazır olsanız iyi olur.