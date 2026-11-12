Otobüslerin Duraklarda Neden Tıs Sesi Çıkardığını Biliyor musunuz?
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Durağa yanaşan bir otobüsün çıkardığı tıslama, şehirde yaşayan herkesin kulağına tanıdık gelir. Bu sesin kaynağı, otobüsün frenlerinin ve bazı otobüslerde süspansiyonun basınçlı havayla çalışması. Fren bırakıldığında ya da otobüs durakta alçaldığında sistemdeki havanın bir kısmı dışarı atılıyor.
İşte detaylar...
Büyük ve ağır araçlar frenlerini basınçlı havayla çalıştırıyor.
Şoför fren pedalını bıraktığında sistemdeki havanın bir kısmı dışarı atılıyor.
Park freni çekildiğinde yaylı frenlerdeki hava boşaltılıyor.
Durakta alçalan otobüsler, süspansiyondaki havayı boşaltarak eğiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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