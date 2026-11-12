Otobüslerin Duraklarda Neden Tıs Sesi Çıkardığını Biliyor musunuz?

Pedala ne kadar sert basılırsa frenlere o kadar fazla hava basıncı gidiyor. Pedal bırakıldığında basınç düşüyor ve frenler açılıyor; bu sırada basınçlı havanın bir kısmı sistemden çıkıyor.

Eksilen havanın kompresör tarafından yeniden doldurulması gerekiyor. Pedala gereksiz yere basıp bırakmak, havayı kompresörün yerine koyabileceğinden daha hızlı boşaltabiliyor. Basınç fazla düşerse frenler çalışmıyor.