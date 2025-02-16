Otobüslerde Neden Ters Koltuk Var? Sebebini Mantıklı Bulacaksınız!
Otobüslerde Neden Ters Koltuk Var? Sebebini Mantıklı Bulacaksınız!
Otobüse bindiğinizde gözünüz boş bir koltuk arıyor ama o da ne? Boş olanlar ters koltuk. Birçoğumuz bu koltuklara oturmaktan pek hoşlanmıyoruz. Kimi mide bulantısı yaşıyor, kimi baş dönmesi. Peki, bu ters koltuklar neden var? Rastgele mi konuluyor, yoksa gerçekten bir mantığı mı var? Gelin bu konuya birlikte bakalım.
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Büyük şehirlerde toplu taşıma kullananların sıkça karşılaştığı ters koltuklar aslında keyif için konulmuyor. Net bir açıklama olmamakla birlikte, bununla ilgili bazı mantıklı açıklamalar var.
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Bunlardan en yaygın olanı, otobüslerin alçak tabanlı tasarımıyla ilgili. Günümüzde toplu taşıma araçları, yaşlılar ve engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmek isteniyor.
Bu yüzden otobüslerin tabanı eski modellere göre yere çok daha yakın. Ama taban alçaldıkça tekerleklerin kapladığı alan büyüyor. Hal böyle olunca tekerleklerin olduğu yere düz koltuk koymak neredeyse imkansız hale geliyor.
Çünkü ayaklarınızı koyacak yer kalmıyor. İşte tam da bu yüzden o bölgelere ters koltuklar yerleştiriliyor. Tabii eski model otobüsleri hatırlayanlar, “Eskiden otobüslerde hep düz koltuk vardı, şimdi neden değişti?” diye soruyor.
Bunun nedeni günümüz otobüslerinin yapısal olarak farklı tasarlanması. Eski tip otobüslerde zemin daha yüksekti yani tekerlekler yolcu alanına bu kadar yakın değildi. Ama artık şehir içi otobüsler neredeyse yere sıfır yapılıyor.
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Bu yüzden tekerleklerin olduğu yerleri boş bırakmak yerine ters koltuklarla değerlendiriyorlar. Uzun yol otobüslerinde ise durum farklı.
Onlarda tekerlekler yolcu bölümünün çok altında, hatta neredeyse 1.5 metre aşağıda. Arada büyük bir bagaj alanı olduğu için, tekerleklerin üstüne gelen yerlere düz koltuk koyabiliyorlar. Ama şehir içi otobüslerde böyle bir lüks yok.
Bir diğer neden de yolcu kapasitesini artırmak. Eğer bu bölgeler tamamen boş bırakılsa, oturma kapasitesi azalırdı. O yüzden bazı otobüslerde karşılıklı dörtlü koltuk düzeniyle bu alan en verimli şekilde kullanılıyor.
Ters koltukların belki de en büyük dezavantajı mide bulantısı yapması. Özellikle uzun süre ters oturduğumuzda kendimizi rahatsız hissedebiliyoruz. Bunun da bilimsel bir açıklaması var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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