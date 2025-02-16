Otobüslerde Neden Ters Koltuk Var? Sebebini Mantıklı Bulacaksınız!

Otobüse bindiğinizde gözünüz boş bir koltuk arıyor ama o da ne? Boş olanlar ters koltuk. Birçoğumuz bu koltuklara oturmaktan pek hoşlanmıyoruz. Kimi mide bulantısı yaşıyor, kimi baş dönmesi. Peki, bu ters koltuklar neden var? Rastgele mi konuluyor, yoksa gerçekten bir mantığı mı var? Gelin bu konuya birlikte bakalım.