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Otizmli Yüzücü Tuna Tunca'ya Catalina Kanalı Madalyası: 32,5 Kilometreyi 11 Saatte Yüzdü

Otizmli Yüzücü Tuna Tunca'ya Catalina Kanalı Madalyası: 32,5 Kilometreyi 11 Saatte Yüzdü

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
12.11.2026 - 14:06
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İzmirli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, 1-2 Eylül'de ABD'deki Catalina Kanalı'nı tek başına yüzerek geçti. 32,5 kilometrelik parkurun büyük kısmını gece yüzen Tuna Tunca, geçişi 11 saat 3 dakika 20 saniyede bitirdi.

23 yaşındaki sporcu otizmli. Bu geçişle Catalina Kanalı'nı solo geçen ilk otizmli Türk yüzücü oldu. Madalyası da 7 Kasım'da Los Angeles'ın San Pedro semtinde, Catalina Channel Swimming Federation'ın yıllık ödül töreninde verildi.

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Adadan karaya 11 saat yüzdü

Adadan karaya 11 saat yüzdü

Tuna Tunca, Santa Catalina Adası'ndaki Doctor's Cave kıyısından suya girip Los Angeles tarafındaki Smuggler's Cove'a çıktı. Evrensel'in aktardığına göre yol boyunca güçlü akıntılarla, mevsime göre yüksek dalgalarla ve uzun yosun tarlalarıyla uğraştı.

Teknede antrenörü Mert Onaran, Emre Deliveli ve annesi Gül Nur Tunca vardı.

San Pedro'daki törende ayakta alkışlandı

Catalina Channel Swimming Federation her yıl kasımda, o yıl kanalı geçen yüzücüleri ödül töreninde bir araya getiriyor. Ailesinin aktardığına göre Tuna Tunca madalyasını alırken salon ayağa kalktı. Tören, Tuna Tunca'nın Amerikalı açık su yüzücüleriyle tanıştığı gece de oldu.

Benzer bir sahne geçen yıl da yaşanmıştı. Tuna Tunca, Manş geçişinin sertifikasını aldığı İngiltere'deki Channel Swimming Association töreninde de dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Okyanus Yedilisi'nde dördüncü kanal

Okyanus Yedilisi'nde dördüncü kanal

Catalina, açık su yüzmesinin en zor serisi sayılan Ocean's Seven'ın (Okyanus Yedilisi) yedi kanalından biri. Tuna Tunca bu kanallardan dördünü geride bıraktı:

Manş Denizi, 13 Haziran 2025: 13 saat 26 dakika

Cebelitarık Boğazı, 4 Eylül 2025: 5 saat 32 dakika

Kuzey Kanalı, 25 Temmuz 2026: yaklaşık 16 saat, 14 derecelik suda

Catalina Kanalı, 1-2 Eylül 2026: 11 saat 3 dakika 20 saniye

Sırada Hawaii'deki Molokai Kanalı, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı ve Japonya'daki Tsugaru Boğazı var. Türkiye'den seriyi tamamlayan tek yüzücü şimdilik Bengisu Avcı.

Denizle üç yaşında tanıştı

Denizle üç yaşında tanıştı

Tuna Tunca 2003'te İzmir'de doğdu. Annesi Gül Nur Tunca, oğlunun otizmli olduğunu o iki buçuk yaşındayken öğrendi. İngilizce öğretmeni olan Gül Nur Tunca, Tuna'nın suyu ne kadar sevdiğini görünce onu yüzmeye yönlendirdi. Tuna Tunca da üç yaşında havuza girdi.

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'nin sporcusu. Çanakkale Boğazı geçişinde engelli kategorisinde ikinci oldu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na üç kez katıldı. 2021'de antrenörü Mert Onaran'la birlikte 36 kilometrelik Capri-Napoli yarışında çiftler kupasını kazandı.

Annesi, Manş geçişinin ardından şöyle demişti: 'Bize göre Manş Denizi geçişi, 20 yıl + 13 saat 26 dakika sürdü.'

Sınırını başkası çizmiyor

Açık su ultra maratonu saatlerce soğuk suyla, akıntıyla ve uykusuzlukla mücadele etmek demek. Tuna Tunca'nın ailesi, oğlunun hikâyesinin otizme ve nöroçeşitliliğe bakışı değiştirmesini umuyor. Onlara göre otizm bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin bir parçası.

Tuna Tunca'nın geçişlerini Instagram'daki @tunatuncaofficial hesabından takip edebilirsiniz.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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