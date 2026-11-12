Otizmli Yüzücü Tuna Tunca'ya Catalina Kanalı Madalyası: 32,5 Kilometreyi 11 Saatte Yüzdü
İzmirli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, 1-2 Eylül'de ABD'deki Catalina Kanalı'nı tek başına yüzerek geçti. 32,5 kilometrelik parkurun büyük kısmını gece yüzen Tuna Tunca, geçişi 11 saat 3 dakika 20 saniyede bitirdi.
23 yaşındaki sporcu otizmli. Bu geçişle Catalina Kanalı'nı solo geçen ilk otizmli Türk yüzücü oldu. Madalyası da 7 Kasım'da Los Angeles'ın San Pedro semtinde, Catalina Channel Swimming Federation'ın yıllık ödül töreninde verildi.
Adadan karaya 11 saat yüzdü
San Pedro'daki törende ayakta alkışlandı
Catalina Channel Swimming Federation her yıl kasımda, o yıl kanalı geçen yüzücüleri ödül töreninde bir araya getiriyor. Ailesinin aktardığına göre Tuna Tunca madalyasını alırken salon ayağa kalktı. Tören, Tuna Tunca'nın Amerikalı açık su yüzücüleriyle tanıştığı gece de oldu.
Benzer bir sahne geçen yıl da yaşanmıştı. Tuna Tunca, Manş geçişinin sertifikasını aldığı İngiltere'deki Channel Swimming Association töreninde de dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.
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Sınırını başkası çizmiyor
Açık su ultra maratonu saatlerce soğuk suyla, akıntıyla ve uykusuzlukla mücadele etmek demek. Tuna Tunca'nın ailesi, oğlunun hikâyesinin otizme ve nöroçeşitliliğe bakışı değiştirmesini umuyor. Onlara göre otizm bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin bir parçası.
Tuna Tunca'nın geçişlerini Instagram'daki @tunatuncaofficial hesabından takip edebilirsiniz.
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