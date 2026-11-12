Otizmli Yüzücü Tuna Tunca'ya Catalina Kanalı Madalyası: 32,5 Kilometreyi 11 Saatte Yüzdü

Catalina Channel Swimming Federation her yıl kasımda, o yıl kanalı geçen yüzücüleri ödül töreninde bir araya getiriyor. Ailesinin aktardığına göre Tuna Tunca madalyasını alırken salon ayağa kalktı. Tören, Tuna Tunca'nın Amerikalı açık su yüzücüleriyle tanıştığı gece de oldu.

Benzer bir sahne geçen yıl da yaşanmıştı. Tuna Tunca, Manş geçişinin sertifikasını aldığı İngiltere'deki Channel Swimming Association töreninde de dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.