Osmanlı’nın Zirve Dönemi Kanuni Sultan Süleyman’ın Hem Aşk Hem de Entrika Dolu İhtişamlı Saltanat Hikayesi

Kanuni Sultan Süleyman yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en etkili padişahlarından biri olarak saltanatı boyunca hem muhteşem zaferlere imza atmış hem de entrikalarla dolu bir yaşam sürmüştür. Gelin başarılarına, neden ''Kanuni'' ve ''Muhteşem'' denilmiş ona ve entrikalarla dolu hayatına birlikte bakalım.