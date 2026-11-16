Osmanlı Hafiyeleri Kadıköy'deki Lastik Topu 18 Yıl Boyunca Neden Takip Etti?
Osmanlı Arşivi'nin katalog kayıtlarında 'futbol' kelimesi Cumhuriyet'in eşiğine kadar neredeyse hiç geçmiyor. Devlet bu oyuna 'top oyunu', 'lastik top' ya da 'maç talimi' diyordu ve oynandığı her yerde bir zaptiye memuru not tutuyordu. Malum 2. Abdülhamid şüpheci biriydi ve o dönem dışarıdan gelen her şeye aşırı şüpheli bakılırdı. Futbol topu da onlardan biriydi. Kadıköy'deki çayırlarda oynayan İngilizlerin kimlerle buluştuğu, olaysız dağılıp dağılmadığı dosya dosya Yıldız Sarayı'na gitti. Osmanlı Arşivi'nde duran bu raporları tarih sırasıyla derledik.
Kasım 1890: Kadıköy'de İngiliz gençlerinin "top oyunu" Saray'a bildirildi.
Ocak 1893: Beyoğlu'na gelen top tek tek muayene edildi.
Nisan 1893: Beyoğlu'nda bir "maç talimi" kulübü kuruldu, hemen kapatıldı.
Haziran 1893: Kulüp yeniden kurulmak istendi, yasak bu kez kesinleşti.
Ekim 1895: Mondros'taki İngiliz tayfalar izin alarak top oynadı.
Temmuz 1897: Kadıköy'den yüze yakın kişi top oynamak için Göksu'ya gitti.
Ağustos 1897: Şattülarab kıyısında İngilizlerin top sahası sorun oldu.
Ekim 1897: Kuşdili Çayırı için resmî izin çıktı.
Eylül 1898: Kadınlı erkekli bir İngiliz grubu Kuşdili'nde lastik top oynadı.
Haziran 1901: İngiliz sefaret memurlarının maçı önceden haber alındı.
Şubat 1902: Moda'daki İngiliz kulübünde çocukların maçı bile rapor edildi.
Ocak 1904: Kuşdili'nde maç sırasında bir askerin başına sopayla vuruldu.
Şubat 1904: Fransız ve Rum okullarının öğrencileri de top oynuyordu.
Şubat 1908: Sıra Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ne geldi.
Kaynak
Osmanlı Arşivi, Y..PRK.ZB.. 6/89, 19/73, 21/119, 27/59, 27/76, 32/18, 33/87, 34/38; Y..PRK.ASK. 87/110, 107/17; BEO 190/14199, 190/14240, 227/16975, 227/17012; HH.İ.. 225/95; HR.TH.. 199/57; MF.MKT. 1039/78.
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