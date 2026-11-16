Osmanlı Hafiyeleri Kadıköy'deki Lastik Topu 18 Yıl Boyunca Neden Takip Etti?

Osmanlı Arşivi'nin katalog kayıtlarında 'futbol' kelimesi Cumhuriyet'in eşiğine kadar neredeyse hiç geçmiyor. Devlet bu oyuna 'top oyunu', 'lastik top' ya da 'maç talimi' diyordu ve oynandığı her yerde bir zaptiye memuru not tutuyordu. Malum 2. Abdülhamid şüpheci biriydi ve o dönem dışarıdan gelen her şeye aşırı şüpheli bakılırdı. Futbol topu da onlardan biriydi. Kadıköy'deki çayırlarda oynayan İngilizlerin kimlerle buluştuğu, olaysız dağılıp dağılmadığı dosya dosya Yıldız Sarayı'na gitti. Osmanlı Arşivi'nde duran bu raporları tarih sırasıyla derledik.