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Ormandan Toplayıp Pazarda 500 Liraya Satıyorlar: Birçok Kişinin Ekmek Kapısı

Ormandan Toplayıp Pazarda 500 Liraya Satıyorlar: Birçok Kişinin Ekmek Kapısı

Muğla
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 09:31
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Muğla'da son günlerdeki yağışlar, yöre halkının her sonbahar sabırsızlıkla beklediği çıntar mantarı sezonunu başlattı.

Menteşe'nin ormanlık alanlarından toplanan ilk çıntarlar, az miktarda da olsa pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogramı 500 liradan satılan mantar, yüksek fiyatına rağmen ilgi gördü!

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Kilosu 500 Lira, Yağışlarla Ucuzlaması Bekleniyor

Kilosu 500 Lira, Yağışlarla Ucuzlaması Bekleniyor

Ekim ayının başında ormanlarda görünmeye başlayan çıntar, sezonun ilk günlerinde tezgaha ancak sınırlı miktarda gelebildi. Ürünün az olması fiyatı kilogramı 500 liraya taşıdı.

Yağışların sürmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Mantar bollaştıkça fiyatların da gerilemesi öngörülüyor.

Her sonbahar Muğla'nın ormanlarında kendiliğinden yetişen çıntar, yörede en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Mantar aynı zamanda ormandan toplayıp pazarda satan birçok kişinin de ekmek kapısı.

Kesildiğinde Turuncu Süt Salgılıyor

Kesildiğinde Turuncu Süt Salgılıyor

Bilimsel adı Lactarius deliciosus olan çıntar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kanlıca mantarı adıyla da biliniyor. Çam ağaçlarıyla birlikte yaşayan bu mantar, en çok çam ormanlarında karşımıza çıkıyor.

Turuncu şapkası ve kesildiğinde akan turuncu sütü, onu tanımanın en belirgin yolu. Bekledikçe ya da ellendikçe üzerinde yeşilimsi lekeler oluşması da çıntarın bilinen özelliklerinden.

Ege mutfağında genellikle tereyağı ve tuzla sacda ya da közde pişirilen çıntar, yöre halkına göre lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı.

Yine de doğadan toplanan mantarları tanınan satıcılardan almak ve emin olunmayan türü tüketmemek gerekiyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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