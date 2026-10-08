Ormandan Toplayıp Pazarda 500 Liraya Satıyorlar: Birçok Kişinin Ekmek Kapısı
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Muğla'da son günlerdeki yağışlar, yöre halkının her sonbahar sabırsızlıkla beklediği çıntar mantarı sezonunu başlattı.
Menteşe'nin ormanlık alanlarından toplanan ilk çıntarlar, az miktarda da olsa pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogramı 500 liradan satılan mantar, yüksek fiyatına rağmen ilgi gördü!
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