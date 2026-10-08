Ormandan Toplayıp Pazarda 500 Liraya Satıyorlar: Birçok Kişinin Ekmek Kapısı

Bilimsel adı Lactarius deliciosus olan çıntar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kanlıca mantarı adıyla da biliniyor. Çam ağaçlarıyla birlikte yaşayan bu mantar, en çok çam ormanlarında karşımıza çıkıyor.

Turuncu şapkası ve kesildiğinde akan turuncu sütü, onu tanımanın en belirgin yolu. Bekledikçe ya da ellendikçe üzerinde yeşilimsi lekeler oluşması da çıntarın bilinen özelliklerinden.

Ege mutfağında genellikle tereyağı ve tuzla sacda ya da közde pişirilen çıntar, yöre halkına göre lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı.

Yine de doğadan toplanan mantarları tanınan satıcılardan almak ve emin olunmayan türü tüketmemek gerekiyor.