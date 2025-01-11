Orijinal Monet Eserinin Çin'de Popüler Bir Sosyal Medya Platformunda Satıldığı İddiası Tartışmalara Yol Açtı
Orijinal Monet Eserinin Çin'de Popüler Bir Sosyal Medya Platformunda Satıldığı İddiası Tartışmalara Yol Açtı
Sosyal medyanın hayatımıza girmesi, alışveriş alışkanlıklarında bazı değişikliklere yol açtı. Eskiden gidip görmeden almayacağımız şeyleri internet üzerinden rahatlıkla sipariş verir olduk.
Özellikle pandemi dönemi ile birlikte e-ticaret iyiden iyiye hayatımıza yerleşti. Ancak söz konusu milyon dolarlık bir tablonun sosyal medya üzerinden satışı olunca, Çin'de tartışmalar alevlendi. Birçok kişi bahsi geçen satışın gerçekliğine ihtimal vermedi. Şimdi gelin, detaylara birlikte bakalım!
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Her şey bir sanat galerisinin Çin'de oldukça popüler bir sosyal medya platformunda orijinal bir Monet eseri sattığını iddia etmesiyle başladı.
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''Çin'in Instagram'ı'' olarak bilinen Xiaohongshu platformunda, 9 Aralık'ta bir sanat galerisi tarafından yapılan paylaşım şaşkınlığa sebep oldu. Çünkü satış iddialarının merkezinde yer alan eser, ünlü Fransız Ressam Claude Monet'in orijinal eseriydi.
Galerinin paylaşımında, Claude Monet'in Fransa'nın Giverny kentindeki bahçesinde bulunan ünlü nilüferleri resmettiği Nymphéas serisinden 1908 tarihli bir eser olduğu anlaşılan tablonun fotoğrafı ile birlikte şu mesaj yer alıyordu: “Görünüşe göre Xiaohongshu'da daha önce hiç kimse bir Monet eseri satmamış.”
Bahsi geçen paylaşım, sosyal medya platformunda ilk yayınlandığında binlerce tepki geldi. Çünkü bazıları böyle bir satışın olmadığını, bazıları ise satışı yapılan eserin sahte olduğunu düşündü. Ancak 17 Aralık'ta ''Ours Gallery'' adlı bir hesap tarafından yapılan bir başka paylaşımda, adı bilinmeyen bir alıcının Gao'nun paylaşımını gördükten sonra kendisine ulaştığı ve sanat eserini 100 milyon yuandan daha fazla bir miktar karşılığında satın aldığı aktarıldı.
South China Morning Post'un aktardığı habere göre, Gao's Fine Art galerisinin işletmesinden ve sosyal medya hesabının yönetiminden sorumlu olan Gao Zhen Yu, ilgili paylaşımdaki tablonun önceki yedi sahibinin kayıtlarının ve ne zaman sergilendiğine dair en ince ayrıntıların dahi elinde olduğunu söylüyor.
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Bu paylaşım Xiaohongshu (Çin'in Instagram'ı gibi düşünebilirsiniz) platformunda ciddi bir hareketliliğe ve tartışmalara sebep oldu. Çoğu kullanıcı bir sosyal medya platformunda bu kadar değerli bir sanat eserinin satın alınabileceği fikri karşısında şaşkınlığa uğradı.
Çünkü sosyal medya üzerinden sahte tabloların satışı da ne yazık ki mümkün. Hatta geçtiğimiz yıl bir sanat eseri doğrulama uzmanı, eBay'de satışa sunulan ve aralarında Monet ve Renoir gibi sanatçılara ait olduğu düşünülen eserlerin de bulunduğu yaklaşık 40 tane sahte tablo tespit etmeyi başarmıştı.
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 100 milyon yuandan fazla ederi olan bir tablo sosyal medya platformu üzerinden satılmış olabilir mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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