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Opel Otomobillerinde Neden Gizli Bir Köpek Balığı Simgesi Var?

Opel Otomobillerinde Neden Gizli Bir Köpek Balığı Simgesi Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 12:02

Bir Opel sahibiyseniz aracınızın içinde küçük bir köpek balığıyla yaşıyor olabilirsiniz. Hayır, yanlış okumadınız. Opel markalı otomobillerin içinde gizlenmiş bir köpek balığı figürü bulunuyor. Üstelik bu detay tamamen bilerek ve bir tasarım geleneği olarak ekleniyor. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Sorunun cevabı sizi şaşırtabilir.

Gelin bakalım!

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Köpek balığı figürü nasıl ortaya çıktı?

Köpek balığı figürü nasıl ortaya çıktı?

Her şey 2004 yılında Opel tasarımcısı Dietmar Finger’ın yeni Corsa modeli için torpido gözü tasarlamasıyla başladı. O sırada Finger, plastik yapının dayanıklılığı için bazı çizimler yapıyordu. O esnada yanından geçen oğlu “Neden bir köpek balığı çizmiyorsun?” diye eğlenceli bir öneri yaptı. Bu küçük öneri, Opel tasarımında yepyeni bir geleneğin başlangıcı oldu.

Finger oğlunun önerisini eğlenceli buldu ve köpek balığı figürünü torpido gözü menteşesine küçük bir detay olarak yerleştirdi. Bu minik sürpriz tasarım ekibi tarafından da çok sevildi ve araçta bırakıldı. O günden sonra Opel mühendisleri ve tasarımcıları her yeni modelin içine gizli bir köpek balığı yerleştirmeye karar verdi ve markanın imzası haline geldi.

Peki nerede bulabiliriz bu simgeleri?

Peki nerede bulabiliriz bu simgeleri?

Opel’in bu eğlenceli sürprizi her araçta farklı bir yere saklanıyor. İlk kez Corsa’da torpido gözünde ortaya çıkan köpek balığı, daha sonra diğer modellerde de çeşitli yerlerde görülmeye başlandı. Kimi zaman kapı panellerinin içinde, kimi zaman plastik kaplamaların üzerinde ya da konsolun alt kısımlarında karşımıza çıkabiliyor. Bazı modellerde bu figür kaputun altında bile gizlenmiş durumda.

Örneğin Opel Adam modelinde üç farklı köpek balığı bulunduğu biliniyor. Eski Mokka modelinde ise bu figür, motor kaputunun altında, yağ filtresine yakın bir noktaya yerleştirilmiş.

Opel’in köpek balığı geleneği zamanla sürücüler arasında bir oyun haline geldi.

Opel’in köpek balığı geleneği zamanla sürücüler arasında bir oyun haline geldi.

Birçok kullanıcı aracı teslim aldığında ilk iş olarak iç kısımları detaylıca incelemeye başlıyor. Sosyal medya ve forumlarda “Benim köpek balığım burada!” diye paylaşımlar yapan kullanıcılar, markanın gizli oyununun keyfini çıkarıyor.

Opel’in bu yaklaşımı, sıradan bir detayı marka imzasına dönüştürmeyi başarmış gibi sanki!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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