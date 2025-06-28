Opel Otomobillerinde Neden Gizli Bir Köpek Balığı Simgesi Var?
Bir Opel sahibiyseniz aracınızın içinde küçük bir köpek balığıyla yaşıyor olabilirsiniz. Hayır, yanlış okumadınız. Opel markalı otomobillerin içinde gizlenmiş bir köpek balığı figürü bulunuyor. Üstelik bu detay tamamen bilerek ve bir tasarım geleneği olarak ekleniyor. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Sorunun cevabı sizi şaşırtabilir.
Gelin bakalım!
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Köpek balığı figürü nasıl ortaya çıktı?
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Peki nerede bulabiliriz bu simgeleri?
Opel’in köpek balığı geleneği zamanla sürücüler arasında bir oyun haline geldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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