Opel Otomobillerinde Neden Gizli Bir Köpek Balığı Simgesi Var?

Her şey 2004 yılında Opel tasarımcısı Dietmar Finger’ın yeni Corsa modeli için torpido gözü tasarlamasıyla başladı. O sırada Finger, plastik yapının dayanıklılığı için bazı çizimler yapıyordu. O esnada yanından geçen oğlu “Neden bir köpek balığı çizmiyorsun?” diye eğlenceli bir öneri yaptı. Bu küçük öneri, Opel tasarımında yepyeni bir geleneğin başlangıcı oldu.

Finger oğlunun önerisini eğlenceli buldu ve köpek balığı figürünü torpido gözü menteşesine küçük bir detay olarak yerleştirdi. Bu minik sürpriz tasarım ekibi tarafından da çok sevildi ve araçta bırakıldı. O günden sonra Opel mühendisleri ve tasarımcıları her yeni modelin içine gizli bir köpek balığı yerleştirmeye karar verdi ve markanın imzası haline geldi.