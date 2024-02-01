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Onu Hiç Böyle Görmediniz: İstanbul'un İkonik Sarmaşıklı Binasının Sarmaşıkları Budandı

Onu Hiç Böyle Görmediniz: İstanbul'un İkonik Sarmaşıklı Binasının Sarmaşıkları Budandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 10:15

İstanbul'un neredeyse her köşesinde tarihe tanıklık eden bir yapı görmek mümkün. Sarmaşıklarıyla bütünleşen, Meşrutiyet Caddesi'ne renk veren ikonik Albukrek Evi de bunlar bir tanesi.  Sarmaşıklarıyla görmeye alışık olduğumuz bu binanın sarmaşıkları ise bakım nedeniyle budandı! Binanın orijinal halini İstanbul Apartmanları paylaştı. 

Kaynak: İstanbul Apartmanları

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İstanbul'un taşı, toprağı altın derler ya, aslında taşı toprağı tarih desek daha doğru olabilir.

İstanbul'un taşı, toprağı altın derler ya, aslında taşı toprağı tarih desek daha doğru olabilir.

Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Ayasofya, Topkapı, Kız Kulesi...İstanbul'un tarihi değerleri saymakla bitmez. Bugüne kadar milyonlarca insana, birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un her bir köşesi tarih kokuyor.

Tabii İstanbul'un tarihi yapılarına, neredeyse yürüdüğünüz her sokakta rastlamak mümkün.

Tabii İstanbul'un tarihi yapılarına, neredeyse yürüdüğünüz her sokakta rastlamak mümkün.

Kimisinin tarihini biliyoruz, kimisinin ise sadece önünden geçip gidiyoruz. Halbuki bir başımızı kaldırıp baksak, İstanbul'un sokaklarında nice cevherler göreceğiz.

Özellikle de Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi ve Pera'da!

Özellikle de Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi ve Pera'da!

Beyoğlu, yüzyıllardır medeniyetin var olduğu, birçok farklı kültürden insanlara ev sahipliği yapmış bir yer. Galata'nın ihtişamı bir yana dursun, Beyoğlu sokaklarına göreceğiniz diğer binaların da az kalır yanı yok doğrusu.

Beyoğlu'nun en ikonik yapılarından bir tanesi de hiç şüphesiz Pera Palas'dan Galata'ya uzanan Meşrutiyet Caddesi'ne renk katan Albukrek Evi.

Beyoğlu'nun en ikonik yapılarından bir tanesi de hiç şüphesiz Pera Palas'dan Galata'ya uzanan Meşrutiyet Caddesi'ne renk katan Albukrek Evi.

Bir filmden fırlamış gibi görünen Meşrutiyet Caddesi üzerinde birbirinden değerli binaları görebiliyorsunuz. Albukrek Evi, daha doğrusu 'sarmaşıklı ev' ise bu caddenin tüm havasını değiştirmeye ant içmiş durumda. 

Gelin görün ki binanın bu güzelim sarmaşıkları, bakım nedeniyle budanmış durumda.

Albukrek Evi'nin öncesi/sonrası paylaşımı ise İstanbul binalarının fotoğraflarını paylaşmakla kalmayıp paylaşımlarıyla tarihini de öğrenmemizi sağlayan İstanbul Apartmanları adlı sayfadan geldi.

Albukrek Evi'nin öncesi/sonrası paylaşımı ise İstanbul binalarının fotoğraflarını paylaşmakla kalmayıp paylaşımlarıyla tarihini de öğrenmemizi sağlayan İstanbul Apartmanları adlı sayfadan geldi.

Binanın orijinal görünümünü ise muhtemelen milyonlarca kişi ilk kez görecek!

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