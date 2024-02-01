Onu Hiç Böyle Görmediniz: İstanbul'un İkonik Sarmaşıklı Binasının Sarmaşıkları Budandı
Onu Hiç Böyle Görmediniz: İstanbul'un İkonik Sarmaşıklı Binasının Sarmaşıkları Budandı
İstanbul'un neredeyse her köşesinde tarihe tanıklık eden bir yapı görmek mümkün. Sarmaşıklarıyla bütünleşen, Meşrutiyet Caddesi'ne renk veren ikonik Albukrek Evi de bunlar bir tanesi. Sarmaşıklarıyla görmeye alışık olduğumuz bu binanın sarmaşıkları ise bakım nedeniyle budandı! Binanın orijinal halini İstanbul Apartmanları paylaştı.
Kaynak: İstanbul Apartmanları
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un taşı, toprağı altın derler ya, aslında taşı toprağı tarih desek daha doğru olabilir.
Tabii İstanbul'un tarihi yapılarına, neredeyse yürüdüğünüz her sokakta rastlamak mümkün.
Özellikle de Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi ve Pera'da!
Beyoğlu'nun en ikonik yapılarından bir tanesi de hiç şüphesiz Pera Palas'dan Galata'ya uzanan Meşrutiyet Caddesi'ne renk katan Albukrek Evi.
Albukrek Evi'nin öncesi/sonrası paylaşımı ise İstanbul binalarının fotoğraflarını paylaşmakla kalmayıp paylaşımlarıyla tarihini de öğrenmemizi sağlayan İstanbul Apartmanları adlı sayfadan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda