Onu Hiç Böyle Görmediniz: İstanbul'un İkonik Sarmaşıklı Binasının Sarmaşıkları Budandı

İstanbul'un neredeyse her köşesinde tarihe tanıklık eden bir yapı görmek mümkün. Sarmaşıklarıyla bütünleşen, Meşrutiyet Caddesi'ne renk veren ikonik Albukrek Evi de bunlar bir tanesi. Sarmaşıklarıyla görmeye alışık olduğumuz bu binanın sarmaşıkları ise bakım nedeniyle budandı! Binanın orijinal halini İstanbul Apartmanları paylaştı.

Kaynak: İstanbul Apartmanları