Annenin Çiçeklerini Çalan Halaların Yaptıklarına ve Pişkinliklerine Çok Kızacaksınız!
Annenin Çiçeklerini Çalan Halaların Yaptıklarına ve Pişkinliklerine Çok Kızacaksınız!
Akrabalık ilişkileri zaman zaman çok zorlayıcı olabiliyor. Annesinin binbir emekle yetiştirdiği çiçeği çalan halalarını anlatan kullanıcı ise herkesin başta halalar olmak üzere akrabaları ile olan kötü anılarını hatırlattı.
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İçine doğduğumuz aileyi seçemiyoruz. Haliyle akrabalar da bize doğumumuzla birlikte hazır bir paket halinde geliyor.
Bir kullanıcı annesinin nice emek ve sevgiyle büyüttüğü çiçeği çalan halalarını anlatarak herkesin sinirlerini oynattı!
Halaların pişkinliği ise sinirleri biraz daha hoplattı.
Durum basit bir çiçek meselesi değil. Tam olarak bu. 👇
Bunun üzerine diğer kullanıcılar da başlarına gelen benzer olayları paylaştılar.
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Düşünsenize, vefat eden annenizin emek verdiği bitkileri size destek olması gereken bir akrabanız hiç ediyor.
Buna çıldırmamak elde mi mesela?
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Bazı insanlara "kişisel alan nedir" dersi verilmesi gerekiyor.
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Bahçede dikili ağacı çalmak kaçıncı seviye?
Bir de size soralım.
Akrabalarınızla yaşadığınız böyle tatsız anılarınız var mı?
Ve elbette bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun, yorumlarda konuşalım.
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