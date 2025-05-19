Onsuz Ayakta Kalabiliyor musun?

Senin için “O” sadece bir ilişki değilmiş; adeta hayatının merkezine koyduğun bir figür. Onun gidişi seni yalnızca üzmemiş, kimliğini de sarsmış olabilir. Bu bağı koparamamak seni sürekli bir döngüye sokuyor gibi görünüyor. İçinde bitmemiş bir hikaye taşıyorsun ve o hikayeyi hâlâ sonlandırmamışsın. Kendi değerini “O”nun varlığıyla tanımlamak ise seni yoran en büyük şey. Dışarıdan ne kadar güçlü görünsen de, iç dünyanda bir karışıklık ve bağlılık hâlâ sürüyor. Bu testi çözmek bile bir adım aslında. Artık farkındalığın artıyor. Ama devamını getirmen şart. Çünkü sen, onun gölgesinden sıyrıldığında, kendi ışığınla çok daha parlak olacaksın.