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Onsuz Ayakta Kalabiliyor musun?

Onsuz Ayakta Kalabiliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 12:31

Bir ilişkinin ardından ayakta kalmak, 'O' olmadan güçlü kalabilmek herkesin harcı değil. Bazıları eskiyi ardında bırakır, bazılarıysa geçmişin gölgesinde yaşamaya devam eder. Peki sen? Onsuz geçen hayatına ne kadar hakimsin? Hafızandaki yerini sildin mi, yoksa hâlâ bir şekilde o boşluğu doldurmaya mı çalışıyorsun? Bu test, sana 'O' olmadan gerçekten güçlü müsün, yoksa içten içe hâlâ bir bağ mı taşıyorsun, bunu gösterecek. Cevapların, duygusal dayanıklılığını, kalbindeki izleri ve kendi kendine yetebilme becerini açığa çıkaracak. 

Hazırsan başlayalım!

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1. Sabahları uyanınca ilk aklına gelen şey nedir?

2. Sosyal medyada karşılaştığın eski bir anıya tepkin ne olur?

3. Yalnız bir akşam geçiriyorsun, ne yaparsın?

4. "Ayrılık seni nasıl etkiledi?" desek cevabın?

5. O senden yardım istese ne yaparsın?

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6. Yeni bir ilişkiye hazır mısın?

7. O’nunla ilgili bir haberi duyduğunda ne hissedersin?

8. Ayrıldıktan sonra en çok ne değişti?

9. Onunla karşılaşsan ne yaparsın?

10. Hâlâ fotoğraflarınıza bakıyor musun?

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Gücüne Kavuşmak Üzeresin!

Sen geçmişinden ders alan, acıyı olgunlukla dönüştüren birisin. “O” olmadan da ne kadar değerli, ne kadar yeterli olduğunu fark etmişsin. Bu yolculuk seni büyütmüş, güçlendirmiş ve en önemlisi kendine yakınlaştırmış. Her ne yaşamış olursan ol, bunun seni tanımlamasına izin vermemişsin. Kendini tanıma sürecin, hayatla kurduğun bağın artık daha sağlam. Duygularını bastırmadan, yadsımadan, kabullenerek ilerlemeyi öğrenmişsin. Bazen elbette geçmişe döndüğün anlar olabilir ama bu seni yıkmak yerine hatırlatmakla kalıyor. Yani sen 'O' olmadan da, yalnızca ayakta değil, dimdik yürüyorsun. Bu gerçek bir duygusal olgunluk örneği.

İyileşme Sürecindesin

Sen aslında toparlanmakta olan ama hâlâ bazı kırılgan yerleri taşıyan birisin. “O”nun hayatındaki yerini azaltmayı başarmışsın ama arada eski defterlerin açılması seni hâlâ sarsabiliyor. Tamamen geçmese de, yavaş yavaş bu yük hafifliyor. Duygularınla yüzleşmeye çalışıyor, güçlü görünmeye değil, gerçekten güçlü olmaya çabalıyorsun. Zaman zaman o eski anılar canlansa da, bu artık seni yıkmak yerine düşündürüyor. Senin için her şeyin bir zamanı var. O zamanı kendine tanıyor olman da büyük bir içsel gücün göstergesi. Kırıklarınla barıştığında, sen de en az başkaları kadar güçlü olacaksın.

Kalbinde Hâlâ Onun İzleri Var

Geçmişi arkada bırakmak senin için oldukça zor olmuş gibi görünüyor. Hâlâ onunla yaşadıkların zihninde dönüyor ve zaman zaman seni etkisi altına alıyor. Bu da doğal. Bazen insan sevdiği birini hemen silemez; seninki böyle bir durum. Bu duyguların seni zayıf gösterdiğini düşünme. Tam tersine, kalbini hâlâ açabiliyor olman içindeki merhametin ve sevginin bir yansıması. Ancak unutmaman gereken şu: Geçmişte takılı kalmak, geleceğini çalabilir. Biraz daha kendine odaklanman, kendi mutluluğunun sorumluluğunu alman gerek. Sen, onunla değil, kendinle tam olduğunda gerçek gücüne ulaşacaksın. Hâlâ vaktin var, yeter ki iste.

İçten İçe Hâlâ Bağımlısın

Senin için “O” sadece bir ilişki değilmiş; adeta hayatının merkezine koyduğun bir figür. Onun gidişi seni yalnızca üzmemiş, kimliğini de sarsmış olabilir. Bu bağı koparamamak seni sürekli bir döngüye sokuyor gibi görünüyor. İçinde bitmemiş bir hikaye taşıyorsun ve o hikayeyi hâlâ sonlandırmamışsın. Kendi değerini “O”nun varlığıyla tanımlamak ise seni yoran en büyük şey. Dışarıdan ne kadar güçlü görünsen de, iç dünyanda bir karışıklık ve bağlılık hâlâ sürüyor. Bu testi çözmek bile bir adım aslında. Artık farkındalığın artıyor. Ama devamını getirmen şart. Çünkü sen, onun gölgesinden sıyrıldığında, kendi ışığınla çok daha parlak olacaksın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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