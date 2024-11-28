Onedio Özel: Kadın Cinsel Sağlığına Dair Merak Edilenleri Dr.Müjdegül Karaca ile "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Onedio Özel: Kadın Cinsel Sağlığına Dair Merak Edilenleri Dr.Müjdegül Karaca ile "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Dr. Müjdegül Karaca oldu. Karaca, kadın cinsel sağlığı ile ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇
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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu haftanın konuğu Müjdegül Karaca ile kadın cinsel sağlığına dair merak edilenleri ve bilinmeyenleri konuştuk.
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Karaca'nın "HPV yüzünden 20 yıllık koca boşanmaz" açıklaması programa damga vurdu. Geç yaşta hamilelik, kürtaj, regl sancıları gibi bir çok konuda konuşan Müjdegül Karaca, kadınların kafasındaki pek çok soruyu cevaplandırdı.
"Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünü izlemek isteyenleri şöyle alalım 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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