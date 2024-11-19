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Onedio Özel: Modanın Hiç Duymadığınız Karanlık Yüzü ve Merak Ettiğiniz Her Şeyi "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk

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Onedio Özel: Modanın Hiç Duymadığınız Karanlık Yüzü ve Merak Ettiğiniz Her Şeyi "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
19.11.2024 - 13:22 Son Güncelleme: 19.11.2024 - 13:43

Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş oldu. Nadasbaş, moda ile ilgili merak edilenleri ve modanın karanlık yüzünü anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇

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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın konuğu Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş ile moda hakkında merak edilen ve hatta hiç bilinmeyenleri konuştuk.

Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın konuğu Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş ile moda hakkında merak edilen ve hatta hiç bilinmeyenleri konuştuk.

Nadasbaş, herkesin giymesi gereken rengi aslında bilek içindeki damarlara bakarak anlaşılabileceğini söyledi.

Nadasbaş, herkesin giymesi gereken rengi aslında bilek içindeki damarlara bakarak anlaşılabileceğini söyledi.

İnsanların görünüşleriyle başka kişi tarafından değerlendirme süresinin 7 saniye olduğunu söyleyen Egemen Nadasbaş, bu açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

İnsanların görünüşleriyle başka kişi tarafından değerlendirme süresinin 7 saniye olduğunu söyleyen Egemen Nadasbaş, bu açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

Büyük markalarım sezonu geçen ürünlerini geri dönüştürmek yerine giysi adaları denilen yerlere bırakıp yakması da yine moda ile ilgili en karanlık bilgilerden.

Büyük markalarım sezonu geçen ürünlerini geri dönüştürmek yerine giysi adaları denilen yerlere bırakıp yakması da yine moda ile ilgili en karanlık bilgilerden.

Programın tamamını Onedio YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz 👇

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"Bana Bi Anlat" yeni bölümde bu hafta! Op. Dr. Emrah Topbaş ile erkek cinsel sağlığı üzerine konuştuklarımızın tamamı için yarını bekleyin!

Geçtiğimiz bölüm 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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