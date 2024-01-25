Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Kaotik 5 Olayı!

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gelmiş geçmiş en kaotik olaylarını seçtiğimiz bir anket hazırlamıştık. Şimdi anketimiz sonuçlandı ve en kaotik 5 olayı sizlerin oylarıyla belirledik. Bakalım Survivor'ın en kaotik 5 olayı neler oldu?