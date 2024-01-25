Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Kaotik 5 Olayı!
Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Kaotik 5 Olayı!
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5. Birbirlerini yazmama kararı almalarına rağmen Merve Aydın'ın Serenay Aktaş'ın ismini söylemesi.
4. Tolga Karel'in yüzerek başka bir adaya gidip orada yaşaması.
3. Turabi ve Hilmicem'in iş birliği yaparak Duygu Çetinkaya'yı SMS 3. olmasına rağmen elemeleri.
2. Seda'nın mesajı yüzünden polis baskını olması.
1. Pascal Nouma ve Nihat Doğan kavgasında Pascal'ın diskalifiye olması.
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