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Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Kaotik 5 Olayı!

Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Kaotik 5 Olayı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 19:01 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 19:04

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gelmiş geçmiş en kaotik olaylarını seçtiğimiz bir anket hazırlamıştık. Şimdi anketimiz sonuçlandı ve en kaotik 5 olayı sizlerin oylarıyla belirledik. Bakalım Survivor'ın en kaotik 5 olayı neler oldu?

Anketimize buradan bakabilirsin:

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5. Birbirlerini yazmama kararı almalarına rağmen Merve Aydın'ın Serenay Aktaş'ın ismini söylemesi.

5. Birbirlerini yazmama kararı almalarına rağmen Merve Aydın'ın Serenay Aktaş'ın ismini söylemesi.

Yıllar geçse de unutamadığımız Merve Aydın'ın Serenay Aktaş'ın ismini söylemesi olayı %9 oy aldı.

4. Tolga Karel'in yüzerek başka bir adaya gidip orada yaşaması.

4. Tolga Karel'in yüzerek başka bir adaya gidip orada yaşaması.

Tolga Karel'in Survivor adasını terk edip komşu adaya yüzmesi %11 oy oranıyla 4. sırada.

3. Turabi ve Hilmicem'in iş birliği yaparak Duygu Çetinkaya'yı SMS 3. olmasına rağmen elemeleri.

3. Turabi ve Hilmicem'in iş birliği yaparak Duygu Çetinkaya'yı SMS 3. olmasına rağmen elemeleri.

Turabi ve Hilmicem'in şeytana pabucunu ters giydirecek planı %13 oy aldı.

2. Seda'nın mesajı yüzünden polis baskını olması.

2. Seda'nın mesajı yüzünden polis baskını olması.

Henüz çok taze bir olay olan Survivor'a polis baskını %13 oy alarak 2. sırada.

1. Pascal Nouma ve Nihat Doğan kavgasında Pascal'ın diskalifiye olması.

1. Pascal Nouma ve Nihat Doğan kavgasında Pascal'ın diskalifiye olması.

Survivor'ın en kaotik olayı 1,4 bin oy ve %16 oy oranı alan Pascal Nouma ve Nihat Doğan kavgası oldu!

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