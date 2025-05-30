“Önce Benim Çocuğum Çıkacak” Tartışması Yaşayan Veliler Okuma Bayramında Gerginliğe Neden Oldu
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda düzenlenen okuma bayramında veliler gergin anlar yaşadı. Herkes ilk önce kendi çocuğunu izlemek istedi. Hal böyle olunca “ilk sırada benim çocuğum çıksın” zıtlaşması git gide büyüyerek kavga dönüştü.
O anlara geçelim!
Kaynak: İHA
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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