Ölümsüzlüğün Peşinde Arayışlar ve Tıp

Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’a.

Çin’i birleştiren, yazıyı, ölçüleri, parayı, yolları standartlaştıran büyük bir hükümdar.

Ama aynı zamanda ölümden çok korkan bir insan.

Aslında şaşırtıcı değil.

Ne kadar büyük güç sahibi olursanız olun, ölüm karşısında herkes aynı çıplaklıkta kalır.

İmparator da bunu biliyordu.

Koca bir imparatorluğu yönetmişti.

Duvarlar ördürmüştü.

Ordular kurmuştu.

Devlet sistemleri inşa etmişti.

Ama kendi bedeninin son kullanma tarihini silemiyordu.

İşte bu yüzden ölümsüzlük iksirleri aramaya başladı.

Simyacılar, büyücüler, bilginler, deniz yolculukları...

Rivayete göre Xu Fu isimli bir simyacı, genç kızlar ve genç erkeklerden oluşan büyük bir kafileyle doğu denizlerine gönderildi.

Amaç, ölümsüzlük iksirini bulmaktı.

Xu Fu gitti.

Ama geri dönmedi.

Belki bulamadı.

Belki dönmeye cesaret edemedi.

Belki de insanlık tarihinin en büyük “araştırma fonunu” alıp ortadan kayboldu.

Bunu bilemiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var:

Ölümsüzlük arayışı bazen bilgelik üretir.

Bazen de büyük bir trajedi.

Qin Shi Huang’ın hikâyesi burada daha da ilginçleşiyor.

Çünkü ölümsüzlüğü bu dünyada bulamayınca, sanki öteki dünyada da imparator kalmak ister.

Mezarı için devasa bir yeraltı düzeni kurulur.

Terrakota Ordusu bunun en görkemli parçasıdır.

Binlerce asker.

Atlar.

Savaş arabaları.

Komutanlar.

Her biri ayrı yüz ifadesine sahip gibi duran pişmiş toprak figürler.

Sanki imparator şunu söylemek ister:

“Ben ölsem bile düzenim devam edecek.”

“Ben gitsem bile ordum beni koruyacak.”

“Ben bu dünyayı birleştirdim, öteki dünyaya da yalnız gitmeyeceğim.”

Ne kadar insani, değil mi?

Ölümden sonra bile yalnız kalmamak istemek.

Ama burada acı bir ironi var.

Bazı tarihsel anlatımlara göre imparatorun ölümsüzlük için kullandığı iksirlerin içinde cıva vardı.

Cıva, eski simyada bazen yaşamı uzatan bir madde gibi düşünülüyordu.

Bugün ise onun zehirli olduğunu biliyoruz.

Yani ölümsüzlük arayışı, imparatoru ölüme daha da yaklaştırmış olabilir.

İnsanın en büyük trajedilerinden biri de budur:

Bazen ölümden kaçarken, ona daha hızlı koşarız.