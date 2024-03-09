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Olmazsa Olmazlarımız: Şehirler Arası Yolculuklarda Türk Gelenekleri

Olmazsa Olmazlarımız: Şehirler Arası Yolculuklarda Türk Gelenekleri

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 21:03

Her ne kadar hava yolu popüler olsa da karayolu hala özellikle kalabalık aileler için tercih sebebi. Millet olarak yolculuklarda bizden başka kimsenin anlamayacağı en bilinen gelenekleri sıraladık. Listede olması gerektiğine inandığınız gelenekler varsa lütfen yorumlarda buluşalım.

Kaynak: https://blog.blablacar.com.tr/blablal...
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1. Gidenin arkasından su dökmek

1. Gidenin arkasından su dökmek

Anlamı daha çok “su gibi gidin, su gibi gelin” olsa da özellikle açık cama doğru o suyu atmak mükemmel bir yolculuk başlangıcı olabilir.

2. Eve varır varmaz ara kuralı

2. Eve varır varmaz ara kuralı

Malum yol uzun ve trafikte insanın başına neler geleceği tam bir muğlaklık… Özellikle pimpirikli bir aileye ya da arkadaşa sahipseniz o telefona bakılmadığı anda ya da haber vermeyi unuttuğunuzda vay halinize!

3. Yolluk

3. Yolluk

Şehir içinde sarı ışıktan yeşil ışığa dönüşte bile sabırsız olan bizler uzun yolculuklara tabii ki yolluklar sayesinde katlanırız. Kişisel tercihlere göre menü değişse de genellikle termosta çay, ev yapımı poğaça ve elma ilk üç sırada.

4. Yemek paylaşma

4. Yemek paylaşma

Özellikle kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde zaruri bir mola verildiyse bizimle birlikte orada mola verenlenlerle yemeğimizi paylaşmak belki de en güzel geleneklerden…

5. Yan koltuk

5. Yan koltuk

Uzun yolculuklarda eğer şoförden verim alınması gerekiyorsa yan koltuk mutlaka ona iyi bakmalı. Su istediğinde su, yemek istediğinde yemek gerekirse uykusunu açmak için uykusuz kalmalı.

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6. Yola çıkmadan ve yol boyu alakasız yerlerde gelen çiş

6. Yola çıkmadan ve yol boyu alakasız yerlerde gelen çiş

Bunu yaşamayan yok değil mi? Özellikle tam benzin almak için mola verilirken araba hareket edince “keşke bir tuvalete gitseydim” pişmanlığını yaşamayan bizden değildir.

7. Mola vermenin zaman kaybı olduğunu düşünen babalar

7. Mola vermenin zaman kaybı olduğunu düşünen babalar

Şahsen benim babam öyle… İster uzun yol olsun isterse kısa o ne zaman isterse o zaman o mola verilir ve o hazır olduğunda herkes hazır olmalıdır. Ah canımız babalar…

8. Bavul sorunsalı

8. Bavul sorunsalı

2 günlük tatil için 2 mevsimlik kıyafet ve ayakkabı alan sevgili hemcinslerim. Bavulları arabaya sığdırmak için sinüs ve kosinüs öğrenmek zorunda kalan babalar veya eşler…

9. Müzik seçimi

9. Müzik seçimi

Bir co pilotun en büyük görevi yol boyu dinlenecek müzikleri bir DJ edasıyla özenle seçmektedir. Arabada herkesin farklı tercihleri varsa beyin okuma gücünüzle tahmin etmek zor olmayacaktır.

10. Mutlaka bir şey unutulur

10. Mutlaka bir şey unutulur

Tam hazırlıklar biter, her şeyi aldım dersiniz ama ilk 50 km içinde “ya ben şunu unuttum” deme ihtimaliniz çok yüksek. Evden çıktıktan sonra ütünün fişini prizden çektim mi diyenler için aslında normal bir durum…

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11. Nazar boncuğu ve şap

11. Nazar boncuğu ve şap

Nazara inanır mısınız bilemem ama arabaya nazar değdiğine inananlar bu yöntemi kullanıyor. Evet dünyadaki tek araba o değil ama bir nevi koruma kalkanı görev gören bu yöntem içleri oldukça rahatlatıyor.

12. Her çeşmeden su almak

12. Her çeşmeden su almak

Eğer eski bir yoldan ya da köye gidiyorsanız o çeşme ya da çeşmelerden mutlaka su içilir ve pet şişeye doldurulur. 'Aaaa bak buranın suyu güzelmiş' denilerek hafızalara kazınır ve her geçişte mutlaka o sudan içilir.

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