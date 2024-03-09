Olmazsa Olmazlarımız: Şehirler Arası Yolculuklarda Türk Gelenekleri
Olmazsa Olmazlarımız: Şehirler Arası Yolculuklarda Türk Gelenekleri
Kaynak: https://blog.blablacar.com.tr/blablal...
Her ne kadar hava yolu popüler olsa da karayolu hala özellikle kalabalık aileler için tercih sebebi. Millet olarak yolculuklarda bizden başka kimsenin anlamayacağı en bilinen gelenekleri sıraladık. Listede olması gerektiğine inandığınız gelenekler varsa lütfen yorumlarda buluşalım.
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1. Gidenin arkasından su dökmek
2. Eve varır varmaz ara kuralı
3. Yolluk
4. Yemek paylaşma
5. Yan koltuk
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6. Yola çıkmadan ve yol boyu alakasız yerlerde gelen çiş
7. Mola vermenin zaman kaybı olduğunu düşünen babalar
8. Bavul sorunsalı
9. Müzik seçimi
10. Mutlaka bir şey unutulur
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11. Nazar boncuğu ve şap
12. Her çeşmeden su almak
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