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Neler Var Neler! "Keşke Bugün Sona Erse" Diyeceğiniz Dünyanın Dört Bir Yanından Gelenekler

Neler Var Neler! "Keşke Bugün Sona Erse" Diyeceğiniz Dünyanın Dört Bir Yanından Gelenekler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 10:01

Dünyanın dört bir yanından gelen, 'Keşke Bugün Sona Erse' dedirtecek türden gelenekler neler mi? 

İşte karşınızda, size bu duyguyu yaşatacak bir dizi ilginç ve belki de biraz tuhaf gelenekler.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kendinden çok daha fazla parası olan insanlara bağış yapmak."

1. "Kendinden çok daha fazla parası olan insanlara bağış yapmak."

'Sırf dünyanın en geç milyoneri olması için Kylie Jenner'e bağış yapıldığını hatırlıyor musunuz? Böyle anlamsız hareketlerin son bulması lazım.'

2. "Görücü usülü evliliklerin kesinlikle son bulması lazım."

2. "Görücü usülü evliliklerin kesinlikle son bulması lazım."

'İnsanlar birbirleriyle bir ömür geçirecekse önce kendilerini ve eşlerini iyi tanımaları gerekiyor.'

3. "Doğum günlerinde birisinin yüzünü keke batırdığınızı hatırlıyor musunuz? Böylesine gereksiz bir geleneğin ne anlamı var ki?"

3. "Doğum günlerinde birisinin yüzünü keke batırdığınızı hatırlıyor musunuz? Böylesine gereksiz bir geleneğin ne anlamı var ki?"

'Sadece yemek israfı...'

4. "Ne kadar kötü olursa olsunlar ailene saygı duyman gerektiği düşüncesi."

4. "Ne kadar kötü olursa olsunlar ailene saygı duyman gerektiği düşüncesi."

5. "Toplum olarak boğa güreşlerini ne zaman aşacağız merak ediyorum."

5. "Toplum olarak boğa güreşlerini ne zaman aşacağız merak ediyorum."

'Hem hayvanlara yazık hem de boğa güreşçilerine.'

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6. "Elmas yüzüklerle nişanlanmak."

6. "Elmas yüzüklerle nişanlanmak."

'Tamamiyle uydurulmuş bir gelenek olmasına rağmen hala devam ediyor.'

7. "Anksiyete yaşayan birisi olarak bahşiş verme kültürü ortadan kalksa çok mutlu olurdum."

7. "Anksiyete yaşayan birisi olarak bahşiş verme kültürü ortadan kalksa çok mutlu olurdum."

8. "Toksik çalışma kültürü ve haftanın 5 günü çalışıyor olmamız."

8. "Toksik çalışma kültürü ve haftanın 5 günü çalışıyor olmamız."

'Yapılan araştırmaların hepsi haftada 4 gün çalışmanın daha iyi olduğunu gösteriyor.'

9. "Black Friday uygulaması. Düzgün indirimler olmamasına rağmen insanlar panikliyor ve gereksiz bir sürü şey satın alıyorlar."

9. "Black Friday uygulaması. Düzgün indirimler olmamasına rağmen insanlar panikliyor ve gereksiz bir sürü şey satın alıyorlar."

'Bunların birçoğu çöpe gidiyor ve doğaya zarar veriyor.'

10. "Bana sorarsanız kesinlikle düğünler. Sadece bir gün için bu kadar para harcıyor olmamız çok saçma."

10. "Bana sorarsanız kesinlikle düğünler. Sadece bir gün için bu kadar para harcıyor olmamız çok saçma."

'Yeni bir çift olarak o parayı çok daha iyi şeyler için kullanabilirsiniz.'

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11. "Erkekler evde yatarken kadınların iş yaptığı ataerkil topluluklar."

11. "Erkekler evde yatarken kadınların iş yaptığı ataerkil topluluklar."

12. "Sırf kadın olduğun için çocuk yapmanın beklenmesi..."

'Bizim de bir hayatımız ve seçimlerimiz var. Lütfen saygı duymayı öğrenin.'

13. "Online ortamlarda mesajlaşırken her şeyin kısaltılması ve dilin anlamını kaybetmesi."

13. "Online ortamlarda mesajlaşırken her şeyin kısaltılması ve dilin anlamını kaybetmesi."

14. "Çıkma teklifini sadece erkeklerin soruyor olması."

'Biraz kadınların aksiyon almasını istiyoruz.'

15. "Evlenince kocanın soyadını alman."

15. "Evlenince kocanın soyadını alman."

'Üzgünüm ama ben kendi soyadımı devam ettirmek istiyorum.'

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16. "Çin gibi Asya ülkelerinde köpek eti yeniyor olması."

16. "Çin gibi Asya ülkelerinde köpek eti yeniyor olması."

'Yaptığınız şey canice ve sona ermesi lazım!'

17. "Dışarıda yapılan çılgınca evlilik teklifleri."

17. "Dışarıda yapılan çılgınca evlilik teklifleri."

'Öncesinde soruyorsanız sorun yok ama bir anda öylesine bir yük yüklemek çok acımasızca.'

18. "İş yerin için hayatından ve kişisel hedeflerinden vazgeçmenin beklenmesi."

18. "İş yerin için hayatından ve kişisel hedeflerinden vazgeçmenin beklenmesi."

'Üzgünüm ama benim kendi bir hayatım var.'

19. "Yere çöp atarak doğayı kirletmek."

19. "Yere çöp atarak doğayı kirletmek."

'Böyle devam edersek bunun bedelini çok büyük ödeyeceğiz ve yetişkinlerin bile yere çöp attığını görmek üzücü.'

20. "Müşteri her zaman haklıdır mentalitesi çok zararlı."

'Belki eskilerden durum böyleydi ama şu anda sırf eğlencesine sorun çıkaran birçok tip var.'

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21. "Kutlama adı altında havaya ateş açmak."

'O mermiler geri düşerken ne oluyor sanıyorsunuz? Ya birisine zarar verirseniz?'

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