Neler Var Neler! "Keşke Bugün Sona Erse" Diyeceğiniz Dünyanın Dört Bir Yanından Gelenekler
Neler Var Neler! "Keşke Bugün Sona Erse" Diyeceğiniz Dünyanın Dört Bir Yanından Gelenekler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dünyanın dört bir yanından gelen, 'Keşke Bugün Sona Erse' dedirtecek türden gelenekler neler mi?
İşte karşınızda, size bu duyguyu yaşatacak bir dizi ilginç ve belki de biraz tuhaf gelenekler.
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1. "Kendinden çok daha fazla parası olan insanlara bağış yapmak."
2. "Görücü usülü evliliklerin kesinlikle son bulması lazım."
3. "Doğum günlerinde birisinin yüzünü keke batırdığınızı hatırlıyor musunuz? Böylesine gereksiz bir geleneğin ne anlamı var ki?"
4. "Ne kadar kötü olursa olsunlar ailene saygı duyman gerektiği düşüncesi."
5. "Toplum olarak boğa güreşlerini ne zaman aşacağız merak ediyorum."
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6. "Elmas yüzüklerle nişanlanmak."
7. "Anksiyete yaşayan birisi olarak bahşiş verme kültürü ortadan kalksa çok mutlu olurdum."
8. "Toksik çalışma kültürü ve haftanın 5 günü çalışıyor olmamız."
9. "Black Friday uygulaması. Düzgün indirimler olmamasına rağmen insanlar panikliyor ve gereksiz bir sürü şey satın alıyorlar."
10. "Bana sorarsanız kesinlikle düğünler. Sadece bir gün için bu kadar para harcıyor olmamız çok saçma."
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11. "Erkekler evde yatarken kadınların iş yaptığı ataerkil topluluklar."
12. "Sırf kadın olduğun için çocuk yapmanın beklenmesi..."
13. "Online ortamlarda mesajlaşırken her şeyin kısaltılması ve dilin anlamını kaybetmesi."
14. "Çıkma teklifini sadece erkeklerin soruyor olması."
15. "Evlenince kocanın soyadını alman."
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16. "Çin gibi Asya ülkelerinde köpek eti yeniyor olması."
17. "Dışarıda yapılan çılgınca evlilik teklifleri."
18. "İş yerin için hayatından ve kişisel hedeflerinden vazgeçmenin beklenmesi."
19. "Yere çöp atarak doğayı kirletmek."
20. "Müşteri her zaman haklıdır mentalitesi çok zararlı."
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21. "Kutlama adı altında havaya ateş açmak."
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