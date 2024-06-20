Olmadığımız Masa Yok: TasteAtlas Dünyanın En İyi Kurabiyelerini Seçti!
Olmadığımız Masa Yok: TasteAtlas Dünyanın En İyi Kurabiyelerini Seçti!
TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri. Sık sık yaptığı listelerle gündeme gelen TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi kurabiyelerini sıraladı.
Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesinde, 2 tane Türk lezzeti de yer aldı.
Dünyanın ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, yerel lezzetleri keşfetmeyi ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.
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