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Olmadığımız Masa Yok: TasteAtlas Dünyanın En İyi Kurabiyelerini Seçti!

Olmadığımız Masa Yok: TasteAtlas Dünyanın En İyi Kurabiyelerini Seçti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 11:12

TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri. Sık sık yaptığı listelerle gündeme gelen TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi kurabiyelerini sıraladı. 

Dünyanın en iyi kurabiyeleri listesinde, 2 tane Türk lezzeti de yer aldı.

Kaynak

Dünyanın ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, yerel lezzetleri keşfetmeyi ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Dünyanın ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, yerel lezzetleri keşfetmeyi ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını, orijinal tarifleri ve yemek araştırmalarını derleyen TasteAtlas, dünya gastronomi haritasının oluşmasında da oldukça etkili. 

TasteAtlas, sık sık dünya genelinde yemek listeleri hazırlıyor.

Bugüne kadar TasteAtlas, Türk lezzetlerine pek çok kez hazırladığı listelerde yer verdi.

Bugüne kadar TasteAtlas, Türk lezzetlerine pek çok kez hazırladığı listelerde yer verdi.

Tabii Yunanistan ile olan yemek anlaşmazlıklarımız, ister istemez TasteAtlas listelerine de yansıyor.

Birçok listede birinci olmayı başaran Türkiye, dünyanın en iyi ekmekleri listesinde de Bafra Pidesi ise birinci olmayı başarmıştı.

Birçok listede birinci olmayı başaran Türkiye, dünyanın en iyi ekmekleri listesinde de Bafra Pidesi ise birinci olmayı başarmıştı.

Neredeyse her listesini yakından takip edip merakla beklediğimiz TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi kurabiyelerini sıraladı!

İskoçya'nın tereyağlı tatlı kurabiyesi Petticoat Tails, dünyanın en iyi kurabiyesi seçildi.

İskoçya'nın tereyağlı tatlı kurabiyesi Petticoat Tails, dünyanın en iyi kurabiyesi seçildi.

16. yüzyılda kullanılan kumaş parçalarına benzetilerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazanan bu kurabiye, İskoçya denilince akla gelen bir lezzet.

Cezayir'in bademli, portakallı Makroud el louse kurabiyesi ise dünyanın en lezzetli ikinci kurabiyesi.

Cezayir'in bademli, portakallı Makroud el louse kurabiyesi ise dünyanın en lezzetli ikinci kurabiyesi.

Badem, yumurta, şeker ve portakal çiçeği suyu aromasından oluşan bu kurabiye, dışı kıtır, içi yumuşak yapısıyla ağzınızda dağılarak bir lezzet şöleni oluşturuyor.

Arjantin'in bu sandviç kurabiyesi Alfajores ise listede üçüncü sırada yer alıyor.

Arjantin'in bu sandviç kurabiyesi Alfajores ise listede üçüncü sırada yer alıyor.

Arasında genellikle süt reçeli dolgusu bulunan iki yuvarlak kurabiye, daha sonra çikolata veya şekere bulanarak servis ediliyor.

Türkiye'den listeye girmeyi başaran ilk lezzet ise İzmir Bombası! İzmir'e özgü bir tatlı olan bomba, listenin 14. sırasında yer alıyor.

Türkiye'den listeye girmeyi başaran ilk lezzet ise İzmir Bombası! İzmir'e özgü bir tatlı olan bomba, listenin 14. sırasında yer alıyor.

Bitmedi! Listede yer alan ikinci Türk lezzeti de Acıbadem Kurabiyesi. Acıbadem Kurabiyesi ise 47. sırada yer alıyor.

Bitmedi! Listede yer alan ikinci Türk lezzeti de Acıbadem Kurabiyesi. Acıbadem Kurabiyesi ise 47. sırada yer alıyor.

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