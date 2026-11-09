Olimpiyat Şampiyonu Teddy Riner, Le Pen'in Önde Olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığına Aday Oldu

Fransa'nın denizaşırı toprağı Guadeloupe kökenli olan Riner, adaylık açıklamasında mücadelenin hayatının bir parçası olduğunu vurguladı ve şu sözleri kullandı:

“Nasıl mücadele edileceğini, düşmeyi ve her seferinde yeniden ayağa kalkmayı biliyorum.”

Siyasete yabancı olması nedeniyle eleştirileceğini de kabul eden Riner, kendisine yöneltilecek sözleri baştan sıraladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Benim hakkımda ne söyleyeceklerini biliyorum: Deli olduğunu, sistemin içinden gelmediğini, siyasi kodları bilmediğini ve daha önce hiç siyaset yapmadığını söyleyecekler.”