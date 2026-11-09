Olimpiyat Şampiyonu Teddy Riner, Le Pen'in Önde Olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığına Aday Oldu
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Beş kez olimpiyat şampiyonu olan Fransız judocu Teddy Riner, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını sosyal medyadan yayımladığı videoyla duyurdu. 37 yaşındaki sporcunun açıklaması, aşırı sağcı Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen'in anketlerde önde gittiği bir döneme denk geldi. Riner, eleştirmenlerinin kendisine hangi sözlerle saldıracağını da önceden sıraladı. Seçilmesi halinde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışma ihtimalini de gündeme getirdi.
Riner adaylığını videoyla duyurdu.
Anketlerde önde giden isim Marine Le Pen.
Riner, siyasi deneyimsizlik eleştirisine baştan cevap verdi.
Riner spor kariyerini de sürdürmek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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