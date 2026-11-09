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Olimpiyat Şampiyonu Teddy Riner, Le Pen'in Önde Olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığına Aday Oldu

Olimpiyat Şampiyonu Teddy Riner, Le Pen'in Önde Olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığına Aday Oldu

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 16:24
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Beş kez olimpiyat şampiyonu olan Fransız judocu Teddy Riner, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını sosyal medyadan yayımladığı videoyla duyurdu. 37 yaşındaki sporcunun açıklaması, aşırı sağcı Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen'in anketlerde önde gittiği bir döneme denk geldi. Riner, eleştirmenlerinin kendisine hangi sözlerle saldıracağını da önceden sıraladı. Seçilmesi halinde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışma ihtimalini de gündeme getirdi.

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Riner adaylığını videoyla duyurdu.

Riner adaylığını videoyla duyurdu.

Fransa'nın en tanınmış sporcularından biri olan Riner, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla açıkladı. Ağır sıklette beş kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan 37 yaşındaki judocu, videoda doğrudan izleyicilere seslendi ve şu ifadeleri kullandı:

“Benim adım Teddy Riner ve bugün size doğrudan söylüyorum: 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım.”

Anketlerde önde giden isim Marine Le Pen.

Anketlerde önde giden isim Marine Le Pen.

Riner'in adaylık açıklaması, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen'in kamuoyu yoklamalarında önde olduğu bir döneme denk geldi. Judocu daha önce de Fransa'da aşırı sağın yükselişinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. Le Pen'in partisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024'te erken seçim kararı almasının ardından Ulusal Meclis'teki en büyük siyasi grup haline gelmiş, ancak çoğunluğu elde edememişti. Parti, eylül ayında yapılan Senato seçimlerinde de sandalye sayısını üçten en az 15'e çıkarmıştı.

Riner, siyasi deneyimsizlik eleştirisine baştan cevap verdi.

Riner, siyasi deneyimsizlik eleştirisine baştan cevap verdi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Guadeloupe kökenli olan Riner, adaylık açıklamasında mücadelenin hayatının bir parçası olduğunu vurguladı ve şu sözleri kullandı:

“Nasıl mücadele edileceğini, düşmeyi ve her seferinde yeniden ayağa kalkmayı biliyorum.”

Siyasete yabancı olması nedeniyle eleştirileceğini de kabul eden Riner, kendisine yöneltilecek sözleri baştan sıraladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Benim hakkımda ne söyleyeceklerini biliyorum: Deli olduğunu, sistemin içinden gelmediğini, siyasi kodları bilmediğini ve daha önce hiç siyaset yapmadığını söyleyecekler.”

Riner spor kariyerini de sürdürmek istiyor.

Riner spor kariyerini de sürdürmek istiyor.

Le Parisien'e verdiği röportajda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla birlikte spor kariyerini de sürdürmeyi planladığını belirten Riner, seçilmesi halinde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışma ihtimalini de gündeme getirdi. Bunun cumhurbaşkanlığı görevinin koşullarına ve Fransız halkının desteğine bağlı olacağını söyledi. Ağır sıklet judoda 2012, 2016 ve 2024 olimpiyatlarında altın madalya kazanan Riner, 2020 ve 2024 oyunlarında karma takım kategorisinde de olimpiyat şampiyonu oldu. Kariyerinde 11 dünya şampiyonluğu bulunan sporcu, Fransa'da siyasete giren ilk tanınmış judocu değil. David Douillet, 2009'da parlamentoya seçilmiş, 2011 ile 2012 arasında spor bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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