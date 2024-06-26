Olimpiyat Oyunlarına Hangi Ülke Kaç Kez Ev Sahipliği Yaptı?
Olimpiyat Oyunlarına Hangi Ülke Kaç Kez Ev Sahipliği Yaptı?
Olimpiyat oyunlarını tüm dünya merak ve ilgiyle takip ederken her 4 yılda bir farklı ülkelerde düzenleniyor. Bu yıl 2024 Paris Olimpiyatları'na Fransa ev sahipliği yaparken pek çok farklı ülke de daha önce ev sahipliği yaptı. İşte bunlardan bazıları...
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ABD, olimpiyat oyunlarına tam 8 kez ev sahipliği yaptı.
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Fransa, olimpiyat oyunlarına tam 7 kez ev sahipliği yaptı.
Japonya, olimpiyat oyunlarına tam 4 kez ev sahipliği yaptı.
Almanya, olimpiyat oyunlarına 4 kez ev sahipliği yaptı.
Birleşik Krallık, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.
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İtalya, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.
Yunanistan, olimpiyat oyunlarına 2 kez ev sahipliği yaptı.
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