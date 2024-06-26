Görüş Bildir
Haberler
Spor
Olimpiyat Oyunlarına Hangi Ülke Kaç Kez Ev Sahipliği Yaptı?

Olimpiyat Oyunlarına Hangi Ülke Kaç Kez Ev Sahipliği Yaptı?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 12:18

Olimpiyat oyunlarını tüm dünya merak ve ilgiyle takip ederken her 4 yılda bir farklı ülkelerde düzenleniyor. Bu yıl 2024 Paris Olimpiyatları'na Fransa ev sahipliği yaparken pek çok farklı ülke de daha önce ev sahipliği yaptı. İşte bunlardan bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD, olimpiyat oyunlarına tam 8 kez ev sahipliği yaptı.

ABD, olimpiyat oyunlarına tam 8 kez ev sahipliği yaptı.

En fazla ev sahipliği yapan ülke olan ABD, bu yıl düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyatlar'ı için de oldukça iddialı bir katılım sergiliyor. 

Yaz Olimpiyatları 

  • 1904 - St. Louis 

  • 1932 - Los Angeles 

  • 1984 - Los Angeles 

  • 1996 - Atlanta 

Kış Olimpiyatları 

  • 1932 - Lake Placid 

  • 1960 - Squaw Valley 

  • 1980 - Lake Placid 

  • 2002 - Salt Lake City

Fransa, olimpiyat oyunlarına tam 7 kez ev sahipliği yaptı.

Fransa, olimpiyat oyunlarına tam 7 kez ev sahipliği yaptı.

Bu yıl düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nın ev sahibi olan Fransa, daha önce de pek çok olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaptı. Katılan sporcu sayısı da oldukça yüksek olan Fransa bu yıl zafer almayı umuyor. 

Yaz Olimpiyatları 

  • 1900 - Paris 

  • 1924 - Paris 

  • 2024 - Paris  

Kış Olimpiyatları

  • 1924 - Chamonix 

  • 1968 - Grenoble 

  • 1992 - Albertville

Japonya, olimpiyat oyunlarına tam 4 kez ev sahipliği yaptı.

Japonya, olimpiyat oyunlarına tam 4 kez ev sahipliği yaptı.

Bir önceki olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Japonya da en çok olimpiyat meşalesini yakan ülkelerden biri. 

Yaz Olimpiyatları 

  • 1964 - Tokyo 

  • 2020 - Tokyo 

Kış Olimpiyatları

  • 1972 - Sapporo 

  • 1998 - Nagano

Almanya, olimpiyat oyunlarına 4 kez ev sahipliği yaptı.

Almanya, olimpiyat oyunlarına 4 kez ev sahipliği yaptı.

Hafızalara kazınan Münih Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Almanya, 4 kez bu görevi yerine getirdi. 

Yaz Olimpiyatları

  • 1936 - Berlin 

  • 1972 - Münih 

Kış Olimpiyatları 

  • 1936 - Garmisch-Partenkirchen 

  • 1972 - Sapporo

Birleşik Krallık, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.

Birleşik Krallık, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.

2012 yılında olimpiyatlara görkemli bir ev sahipliği yapan Birleşik Krallık da iddialı. Ve toplamda 3 kez olimpiyat ateşine ev sahipliği yaptı. 

Yaz Olimpiyatları

  • 1908 - Londra 

  • 1948 - Londra

  • 2012 - Londra

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.

İtalya, olimpiyat oyunlarına 3 kez ev sahipliği yaptı.

İtalya da olimpiyatlara en çok ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Toplamda 3 kez ev sahipliği yapmıştır. 

Yaz Olimpiyatları

  • 1960 - Roma

Kış Olimpiyatları 

  • 2006 - Torino

  • 2026 - Milano-Cortina

Yunanistan, olimpiyat oyunlarına 2 kez ev sahipliği yaptı.

Yunanistan, olimpiyat oyunlarına 2 kez ev sahipliği yaptı.

Modern olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Yunanistan da olimpiyat ateşini 2 kez evinde yakma başarısını gösterdi. 

  • 1896 - Atina 

  • 2004 - Atina

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın