Olimpiyat Meşalesinden Madalyaya Olimpiyatlarla Özdeşleşen 11 Şey

Kazanan ya da derece almış birinci, ikinci ve üçüncü sporculara sırasıyla altın, gümüş ve bronz şeklinde verilen bu madalyalar sporcular için çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi verilerine göre ilk kez kadın sporcularımızla temsil edildiğimiz ve madalya kazandığımız Berlin 1936 Olimpiyatları'ndan itibaren günümüze kadar altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplamda 104 olimpiyat madalyamız bulunmaktadır. Bunların 41 tanesi altın, 27 tanesi gümüş ve geriye kalan 36 madalyamız da bronzdur.