Olimpiyat Meşalesinden Madalyaya Olimpiyatlarla Özdeşleşen 11 Şey
Olimpiyat Meşalesinden Madalyaya Olimpiyatlarla Özdeşleşen 11 Şey
Olimpiyatlar deyince dünya duruyor! Asırlardır süregelen Olimpiyatlarla özdeşleşen simgeler de bir hayli önemli... İlk olimpiyatların modern anlamda 1896 yılında Atina'da düzenlenmesiyle başlayan bu spor yolculuğu günümüzde hala spor meraklılarının en vazgeçilmezi. Gelelim klasikleşmiş o simgelere...
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1. Olimpiyat halkaları
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2. Pierre de Coubertin
3. Olympia Antik Kenti
4. Olimpiyat Meşalesi
5. Citius, Altius, Fortius - Communiter
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6. Olimpiyat Madalyası
7. Olimpiyat Marşı
8. Olimpiyat Şartı
9. Kotinos
10. Olimpiyat Evi
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11. Olimpiyat selamı ve maskotlar
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