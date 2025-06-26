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Olgun Şimşek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Olgun Şimşek Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Olgun Şimşek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Olgun Şimşek Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 15:41

7 Numara, Yeditepe İstanbul, Beşik Kertmesi gibi unutulmaz dizilerin yıldızı Olgun Şimşek hem dramda hem de komedideki başarısıyla gönüllere taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “Yaşar Kimsesiz” karakteriyle yeniden zirveye çıkan başarılı oyuncu, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Şebnem Sönmez ile 1996 yılında evlenip 2000’de boşanan Şimşek, 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile nikah masasına oturdu. Tiyatrodan sinemaya, dizilerden sahnelere kadar uzanan çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hem hayatına hem de kariyerine gelin birlikte bakalım.

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Olgun Şimşek

Olgun Şimşek

Olgun Şimşek, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Hem duygusal rollerdeki başarısı hem de komedi performanslarıyla tanınan usta oyuncu, oyunculuk kariyerinde birçok önemli yapımda yer aldı. Yıllar içinde Türkiye’nin en sevilen ve saygı duyulan oyuncularından biri haline geldi.

Olgun Şimşek Kaç Yaşında?

1 Haziran 1971 doğumlu olan Olgun Şimşek, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında.

Olgun Şimşek Nereli?

Olgun Şimşek, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Olgun Şimşek Kariyer Başlangıcı

Olgun Şimşek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel sahne hayatına adım attı. İlk olarak 1993 yılında yayınlanan “Yalancı” adlı diziyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan yapım, 2000’li yıllarda yayınlanan “Yeditepe İstanbul” ve “7 Numara” oldu. Özellikle “Beşik Kertmesi” dizisindeki Ferdi rolüyle büyük beğeni topladı.

Olgun Şimşek Özel Hayatı

Olgun Şimşek Özel Hayatı

Olgun Şimşek, 1996 yılında oyuncu Şebnem Sönmez ile evlenmiş ancak çift 2000 yılında yollarını ayırmıştır. 2011 yılında ise Zeynep Kocabeyoğlu ile hayatını birleştirmiştir. Başarılı oyuncunun Ali adında bir oğlu Leyla isminde de bir kızı olduğu biliniyor.

Olgun Şimşek Yer Aldığı Diziler

Olgun Şimşek Yer Aldığı Diziler

Olgun Şimşek Yer Aldığı Filmler

  • Yazı Tura (2004) 

  • İnşaat (2003)

  • Takva (2006)

  • Kapalıçarşı (2009)

  • Kelebeğin Rüyası (2013)

  • İtirazım Var (2014)

  • İnşaat 2 (2014)

Olgun Şimşek Güncel Projeleri

Olgun Şimşek Güncel Projeleri

Olgun Şimşek son olarak Kanal D’nin “Taş Kağıt Makas” dizisinde sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de aktif olarak yer alıyor.

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Olgun Şimşek Ödülleri ve Adaylıkları

Olgun Şimşek Ödülleri ve Adaylıkları

  • Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (2004) – Yazı Tura

  • Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (2004)

  • Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu

  • Siyad Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu

  • Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu Adaylığı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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