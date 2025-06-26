Olgun Şimşek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Olgun Şimşek Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
7 Numara, Yeditepe İstanbul, Beşik Kertmesi gibi unutulmaz dizilerin yıldızı Olgun Şimşek hem dramda hem de komedideki başarısıyla gönüllere taht kurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “Yaşar Kimsesiz” karakteriyle yeniden zirveye çıkan başarılı oyuncu, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Şebnem Sönmez ile 1996 yılında evlenip 2000’de boşanan Şimşek, 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile nikah masasına oturdu. Tiyatrodan sinemaya, dizilerden sahnelere kadar uzanan çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hem hayatına hem de kariyerine gelin birlikte bakalım.
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Olgun Şimşek
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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