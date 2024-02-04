Okullarda 2. Dönem Eğitim Heyecanı Herkesi Sardı: Veliler, Öğretmenler Ama En Çok Öğrenciler Coştu!
Okullarda 2. Dönem Eğitim Heyecanı Herkesi Sardı: Veliler, Öğretmenler Ama En Çok Öğrenciler Coştu!
2023-2024 eğitim öğretim yılında her güzel şey gibi sömestr tatilinin de sonuna gelindi. Şaka bir yana hem sosyalleşmek hem de eğitim almak için öğrenciler sınıfları dolduracak, öğretmenle çok özledikleri öğrencilerine kavuşacak, anneler, babalar da düzen dolu rutinlerine dönecek. Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla vedalaşma, kıyafet, çanta hazırlama, erken yatma direktiflerini alan gençlerle tüm yetişkinler sosyal medyada okulların 2. döneminin başlamasına bakalım nasıl tepkiler vermiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zamansız paylaşımlarla başlayalım.
Hüzünlü gözler her yanı sardı.
Babalara?
Velilerin biraz coşkulu olduğu sanılıyor.
Türkçe öğretmenlerine mesaj niteliğinde virgül ve "-de, -da" ayrımları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimileri hüzünlü.
Kimileri sabrının son sınırında.
Araç trafiği gibi oyun trafiği de rahatlayacak.
Öyle gibi.
Sayılı gün çabuk geçer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz nasıl hissediyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda