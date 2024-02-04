Okullarda 2. Dönem Eğitim Heyecanı Herkesi Sardı: Veliler, Öğretmenler Ama En Çok Öğrenciler Coştu!

2023-2024 eğitim öğretim yılında her güzel şey gibi sömestr tatilinin de sonuna gelindi. Şaka bir yana hem sosyalleşmek hem de eğitim almak için öğrenciler sınıfları dolduracak, öğretmenle çok özledikleri öğrencilerine kavuşacak, anneler, babalar da düzen dolu rutinlerine dönecek. Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla vedalaşma, kıyafet, çanta hazırlama, erken yatma direktiflerini alan gençlerle tüm yetişkinler sosyal medyada okulların 2. döneminin başlamasına bakalım nasıl tepkiler vermiş?