Cübbeli Ahmet mi Yazdı Dedirten Kitaplardan Dokunsalar Ağlayacak Avokadoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cübbeli Ahmet mi Yazdı Dedirten Kitaplardan Dokunsalar Ağlayacak Avokadoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter (X) ahalisinin goygoyu hiç bitmiyor. Gelin son 24 saatin viral tweetlerinden bazılarına bir göz atarak pazartesi sendromumuzu erteleyelim!
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Sebebi neydi ki?
Kafada kurma denince de biz.
Beyler misilleme yapmaya başlamış olabilirler mi?
Bunu peri kızı gibi sürebilen zaten cindir.
Mental olarak şu seviyelere yakın bi' yerlerde geziniyoruz.
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"Amfide yanıma koyduğum çantam."
😅
"Barajların dolduğu haberlerini gördükçe benim rahatlayış."
Haksız bir isyan diyemeyeceğiz...
Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?
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"Yok kanka ne ağlaması, alerjim tuttu ya."
Sahibinin sesiyle okunan cümleler. 😅
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