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Goygoy
Cübbeli Ahmet mi Yazdı Dedirten Kitaplardan Dokunsalar Ağlayacak Avokadoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cübbeli Ahmet mi Yazdı Dedirten Kitaplardan Dokunsalar Ağlayacak Avokadoya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 15:18

Twitter (X) ahalisinin goygoyu hiç bitmiyor. Gelin son 24 saatin viral tweetlerinden bazılarına bir göz atarak pazartesi sendromumuzu erteleyelim!

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Sebebi neydi ki?

Sebebi neydi ki?
twitter.com

Kafada kurma denince de biz.

Kafada kurma denince de biz.
twitter.com

Beyler misilleme yapmaya başlamış olabilirler mi?

Beyler misilleme yapmaya başlamış olabilirler mi?

Bunu peri kızı gibi sürebilen zaten cindir.

Bunu peri kızı gibi sürebilen zaten cindir.

Mental olarak şu seviyelere yakın bi' yerlerde geziniyoruz.

Mental olarak şu seviyelere yakın bi' yerlerde geziniyoruz.
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"Amfide yanıma koyduğum çantam."

😅

😅

"Barajların dolduğu haberlerini gördükçe benim rahatlayış."

Haksız bir isyan diyemeyeceğiz...

Haksız bir isyan diyemeyeceğiz...
twitter.com

Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?

Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?
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"Yok kanka ne ağlaması, alerjim tuttu ya."

"Yok kanka ne ağlaması, alerjim tuttu ya."

Sahibinin sesiyle okunan cümleler. 😅

Sahibinin sesiyle okunan cümleler. 😅

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