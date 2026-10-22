"Okul Nasıldı?" Yerine Bunları Sorun: Çocuğunuzla Bağınızı Güçlendirecek 5 Soru

'Okul nasıldı?' 'İyi.' 'Bugün ne yaptın?' 'Hiç.' Bu diyaloglar çoğu ebeveyne tanıdık gelecektir. İletişim araştırmacısı Vanessa Van Edwards'a göre bu tür sorular, uzun bir günün sonunda çocuğa ek bir yük gibi geliyor. Çocuklar 'iyiyim' dışında bir cevap verirse endişeyle karşılaşmaktan da çekinebiliyor.

Van Edwards, çocuğun duygu durumunu en iyi gösteren soruların ilk bakışta bambaşka bir şey hakkındaymış gibi görünenler olduğunu söylüyor. İşte önerdiği 5 soru...

Kaynak