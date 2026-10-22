"Okul Nasıldı?" Yerine Bunları Sorun: Çocuğunuzla Bağınızı Güçlendirecek 5 Soru
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'Okul nasıldı?' 'İyi.' 'Bugün ne yaptın?' 'Hiç.' Bu diyaloglar çoğu ebeveyne tanıdık gelecektir. İletişim araştırmacısı Vanessa Van Edwards'a göre bu tür sorular, uzun bir günün sonunda çocuğa ek bir yük gibi geliyor. Çocuklar 'iyiyim' dışında bir cevap verirse endişeyle karşılaşmaktan da çekinebiliyor.
Van Edwards, çocuğun duygu durumunu en iyi gösteren soruların ilk bakışta bambaşka bir şey hakkındaymış gibi görünenler olduğunu söylüyor. İşte önerdiği 5 soru...
1. "Kimsenin bilmediği, tuhaf biçimde iyi olduğun bir şey ne?"
2. "Hangi dizi, film ya da kitap karakteri sana en çok benziyor?"
3. "Günün bir film olsaydı adı ne olurdu?"
4. "Tamamen boş bir günün olsa, hiç para harcamadan ne yapardın?"
5. "En çok kimin yanında rahatlıyorsun, kimin yanında geriliyorsun?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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