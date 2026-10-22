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"Okul Nasıldı?" Yerine Bunları Sorun: Çocuğunuzla Bağınızı Güçlendirecek 5 Soru

"Okul Nasıldı?" Yerine Bunları Sorun: Çocuğunuzla Bağınızı Güçlendirecek 5 Soru

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 14:48
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'Okul nasıldı?' 'İyi.' 'Bugün ne yaptın?' 'Hiç.' Bu diyaloglar çoğu ebeveyne tanıdık gelecektir. İletişim araştırmacısı Vanessa Van Edwards'a göre bu tür sorular, uzun bir günün sonunda çocuğa ek bir yük gibi geliyor. Çocuklar 'iyiyim' dışında bir cevap verirse endişeyle karşılaşmaktan da çekinebiliyor.

Van Edwards, çocuğun duygu durumunu en iyi gösteren soruların ilk bakışta bambaşka bir şey hakkındaymış gibi görünenler olduğunu söylüyor. İşte önerdiği 5 soru...

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1. "Kimsenin bilmediği, tuhaf biçimde iyi olduğun bir şey ne?"

1. "Kimsenin bilmediği, tuhaf biçimde iyi olduğun bir şey ne?"

Bu soru, çocuğa kendini övme ve gurur duyma fırsatı veriyor. Somut bir beceri söylerse 'Bunu nasıl keşfettin?' ya da 'Bana da öğretir misin?' diye sorabilirsiniz. 'Hiçbir şey' derse kendine yeterince değer vermiyor olabilir. Böyle bir durumda onda fark ettiğiniz bir yeteneği siz söyleyin.

2. "Hangi dizi, film ya da kitap karakteri sana en çok benziyor?"

2. "Hangi dizi, film ya da kitap karakteri sana en çok benziyor?"

Çocuklar bir karakter üzerinden kendilerini anlatıyor. Asıl önemli olan neden o karakteri seçtikleri. 'Komik' ya da 'cesur' gibi kelimeler gurur duydukları özellikleri gösterirken, 'kimse onu fark etmiyor' gibi ifadeler kendilerini nasıl hissettiklerine dair ipucu verebilir. Kötü karakteri seçerse panik yapmayın, belki sadece yanlış anlaşıldığını hissediyordur.

3. "Günün bir film olsaydı adı ne olurdu?"

3. "Günün bir film olsaydı adı ne olurdu?"

Bu soru, kolayca geçiştirilen 'İyi misin?' sorusunun yerini alıyor. Çocuklar bunu bir oyun gibi gördüğü için severek cevaplıyor. Komik bir isim, keyfinin yerinde olduğunu gösteriyor. Kasvetli bir isim verirse bunu not edin ve günün ilerleyen saatlerinde 'Filminin adı neden 'En Uzun Salı'ydı?' diye sorun.

4. "Tamamen boş bir günün olsa, hiç para harcamadan ne yapardın?"

4. "Tamamen boş bir günün olsa, hiç para harcamadan ne yapardın?"

'Hiçbir şey' ya da 'uyurdum' cevabı, çocuğunuzun yorgun düştüğüne işaret edebilir. Nasihat vermek yerine son zamanlarda enerjisini neyin tükettiğini sorun. Resim yapmak ya da arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi bir cevap ise ona neyin iyi geldiğini gösteriyor. Bunları rutinine eklemenin yollarını arayın.

5. "En çok kimin yanında rahatlıyorsun, kimin yanında geriliyorsun?"

5. "En çok kimin yanında rahatlıyorsun, kimin yanında geriliyorsun?"

Bu soru, ebeveynlerin göremediği sosyal ilişkilere ışık tutuyor. Cevaba tepki vermemeye çalışın. Onu geren kişiyi duyunca yüzünüzü buruşturursanız, çocuğunuz size bir şey anlatmanın bedelini öğrenir.

Van Edwards, bu soruları arabada, yemekte ya da yatmadan önce, üst üste sıralamadan sormanızı öneriyor. Soruları siz de cevaplayın. Böylece çocuğunuz sizin de duygularınızı paylaşmaya açık olduğunuzu görür.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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